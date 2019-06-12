ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Сегодня в рамках публикаций, посвященных отмечаемому в следующем году юбилею нашего района, мы предлагаем вашему вниманию интересные воспоминания Раисы Николаевны СМИРНОВОЙ, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почетного гражданина Конаковского района.

Тверская область, Конаковский район, деревня Едимоново – здесь я родилась в 1946 году. В 1887 году родилась моя бабушка Матрена Ивановна Черняева, а в 1922 году - моя мама Клавдия Михайловна Черняева. Дед и прадед тоже из этой деревни родом, но, к сожалению, очень рано умерли.

Детство и юность мои прошли в райском уголке, таковой является наша деревня. Как рассказывала моя бабушка: «Село-то наше старинное, сколько выдающихся людей жили у нас. Волга до 1937 года была узкая, заливные луга вдоль Волги. Застала я барона Корфа, работали мы у него, коров доили, а стадо было огромное. Сначала накормит, а потом работаем. А еще сырная у нас была. Молоко туда сдавали. До революции в сырной школа была, где учили сыр варить, масло делать. Тех, кто в сырной работал, так в деревне и звали «сырушками», «сырушкины дети».

Я помню уже разрушенную сырную. Мы туда и играть ходили, кирпич красный крестьяне растащили на печки, и плитка тоже пошла в дело. Долго холмики из кирпича напоминали о том, что здесь была сыроварня. А в 90-х годах на этом месте строительство домов новых русских началось.

С детства помню: в нашей огромной деревне у всех были коровы, и всегда варили сыр. Рецепт сыра был прост. Мама, подоив корову, процедив молоко, подогрев его, бросала в него кусочек закваски, ставила в теплое место, а закваска была очень интересная. Когда резали теленочка-молочника, у него брали желудочек, высушивали, затем использовали как закваску.

Молоко свернулось, его переливали в форму, и когда формировалась головка сыра, ее натирали солью, покрывали марлей, и сыр выхаживался. А мы, дети, каждый день спрашивали: «Бабушка, ну скоро?». Хранились головки в чулане. Сыр был для нас вкусным баловством. Послевоенные годы были голодными. Наша маленькая изба была очень гостеприимной. Зимой вечером после трудов праведных к нам приходили соседи «сидеть» так называемые поседки в нашем доме.

Горит керосиновая лампа, топится лежанка - так называлась небольшая печка, которую топили для тепла, а вот русскую печку топили утром, где готовили еду себе и животным, имевшимся в хозяйстве. Еда была простая: каша, картовница да щи. Сидят бабушки-соседки и вспоминают, а мы, дети, сидим на печке и слушаем: «Матрен, а ты помнишь на селе большой дом стоял Лычевских, и к нам приезжал какой-то художник знаменитый?». Позже выясняется, что знаменитый художник был В.А.Серов. Здесь он познакомился с Ольгой Трубниковой и написал ее портрет.

Очень много воспоминаний было о войне. До войны деревня Едимоново и Едимоновские горки входили в колхоз им. Сталина, колхоз очень богатый. Коровы, лошади, свиньи, куры – все там было, сеяли рожь, лен, сажали картошку, капусту. Фронт проходил на той стороне Волги, а в Едимоново по льду через Волгу перебралась небольшая группа немцев, прошли по деревне, отобрали продукты в домах крестьян и ушли.

Женщины и дети работали на полях, фермах. Все для фронта, все для победы. Очень боялись, что немец переберется через Волгу и займет деревню. Под каждые особо значимые объекты была подвезена солома с целью поджога. Коров собрали, и стадо погнали в Ярославскую область. Более ста коров гнали две молоденькие девушки и дед-инвалид. Что они пережили! Это отдельная история. Но это были моя мама Клавдия и тетя Шура Черняевы.

Война прошлась почти по каждому дому. У моей подружки отец пропал без вести. Дядю Митю взяли на фронт в июле 41-го, а она родилась в августе, седьмая по счету, все мал-мала меньше. Так и не узнал отец о рождении дочери, под Ржевом убили.

Моя мама рассказывала: «Самое страшное было, когда приходил почтальон. Похоронки, похоронки. Бабы голосили по всей деревне».

9 мая 1945-го был самым радостным днем. Играли гармони, люди обнимались, плакали, веселились.

Трудными были и послевоенные годы. Мужиков с войны возвратилось не много, а кругом разруха. Женщины, дети работали в поле, косили, доили коров.

Мое послевоенное детство было трудным. Но все помогали друг другу. Моя мама работала дояркой. Бабушка пекла хлеб, варила сыр, собирала в лесу ягоды, грибы, травы, лечила людей. По деревне очень часто ходили нищие (сбирали). Бабушка наша последнее отдаст, самим есть нечего, а она накормит несчастного и в сумку что-то положит. Сестренка моя на три года меня младше, однажды от голода упала в обморок. Соседи подняли, накормили, чем могли.

Доброту с детства я ощущала во всем. Одним из ярких воспоминаний является еще и то, насколько талантливы были жители нашей деревни. Какие роскошные ткали они половики! Почти в каждой избе стоял стан (так назывался ткацкий станок). Как только осенью завершаются сезонные работы, начинается сезон творчества. Прядут шерсть, вяжут, шьют, ткут, а при этом еще и поют, и как поют!

После войны все чаще звучала гармошка и частушки. Подрастала молодежь, а как молодежи без гулянья?

Пастухи пригонят стадо коров, хозяйки подоят, и наступает самое счастливое время, все собираются у кого-нибудь на завалинке. Звучат гармонь, частушки, в которых девушки жаловались на измену, признавались в любви. Парни тоже в долгу не оставались, подсмеивались над девушками.

Хорошо ты, милка, пляшешь,

Хорошо ты топаешь,

Посади тебя за стол –

Чугун картошки слопаешь.

Мой миленок, как теленок,

Только разница одна:

Мой миленок пьет из кружки,

А теленок - из ведра.

Летом рассвет наступает рано. С гулянья забегут домой, переоденутся, косы возьмут да в поле, на сенокос, доярки - на ферму коров доить.

Сейчас деревня наша уже не та. Коренных жителей осталось человек пять. Домов понастроили дачники (так называют деревенские приезжих). Дома добротные, заборы высокие. На всю деревню одна корова. А вот красота Волги, речки Городенки, лесов, полей неизменна.