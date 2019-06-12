СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КОНАКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В этом году Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке исполнилось 40 лет. Это, несомненно, событие не только для коллектива библиотеки, но и для её многочисленных читателей. В истории Конаковского района наша центральная библиотека играет большую роль, и в канун юбилея района хочется рассказать об ее истории.

Первая библиотека в нашем районе была открыта в 1905 году в г. Корчеве. Содержалась она тогда на средства Земской управы, имела небольшой фонд и одного работника. С 1917 года библиотека перешла в ведение отдела народного образования. В 1918 году в Корчеве был организован книжный склад, и фонд библиотеки ежегодно стал расти. В 1922 г. библиотеке было предоставлено лучшее здание г. Корчевы: бывший дом Корчевского купца Епанешникова. Книжный фонд библиотеки в то время составлял 7 тысяч экземпляров. Библиотека имела читальный зал, детское отделение, при ней был создан музей. Число читателей в те годы составляло 500-600 человек, а ежегодная книговыдача – около 7000 экземпляров. В библиотеке проводилась массовая работа, часто организовывались литературные вечера.

В связи с тем, что г. Корчева при строительстве Иваньковского водохранилища попала в зону затопления, библиотека в 1937 году перевезена в г. Конаково и до 1948 года находилась в доме на ул. Циолковского. В 1948 году библиотека переехала на улицу Свободы, 119, где до 1956 года занимала половину помещения. В настоящее время в этом доме находится Конаковская городская центральная библиотека, которая до 1980 года имела статус районной, была методическим центром городских и сельских библиотек.

В декабре 1979 года была сдана в эксплуатацию новая библиотека на ул. Горького, 3, а в 1980 году создана Конаковская централизованная библиотечная система, а районная библиотека сменила статус на городской филиал № 2 Конаковской ЦБС. Централизованная библиотечная система под руководством Раисы Алексеевны Ванюковой состояла из 33 библиотек. Эта цифра являлась неизменной на протяжении 28 лет, хотя библиотечная сеть и претерпевала изменения. Некоторые библиотеки закрывались, но централизованная библиотечная сеть пополнялась ведомственными, профсоюзными библиотеками.

Нужно отметить, что именно первые годы работы в условиях централизации были самыми плодотворными, яркими и насыщенными в истории конаковских библиотек. Именно тогда был сформирован профессиональный, творческий коллектив, который и до сих пор является основой нашего местного библиотечного сообщества. Неоспоримым достижением централизации библиотек стало создание на территории района единого информационного пространства, которое достигалось посредством организации и ведения единого сводного каталога, централизованного комплектования и обработки литературы, внутрисистемным книгообменом, хорошо налаженной методической службой.

Говоря об истории библиотеки, разве можно не вспомнить ее библиотекарей, скромных тружениц, энтузиасток, беззаветно отдающих свои знания читателям. Это С.Н.Белянина, Е.А.Бойкова, Г.Л.Вавровская, В.А.Ермакова, Т.И.Котельникова, Т.В.Кочеткова, Е.Е.Лебедева, Н.В.Лузгарева, С.Ю.Наипова, Р.А.Огурцова, О.А.Павлова, Н.В.Пирогова, Л.А.Писаревская, Л.С.Селищева, Т.Н.Серебрякова, Е.Д.Сорокина, Г.А.Тугучева, В.В.Фадеева, Н.Ф.Шабасова, С.И.Щекатурова и многие другие. И всем работникам библиотеки мы говорим огромное спасибо за их благородный труд, за верность служению людям и книге, за то, что они оставили след в развитии культуры нашего города.

В 2002 году директором Конаковской ЦБС была назначена Екатерина Павловна Меховникова. В 2007 году в связи с принятием федерального закона № 131 «О местном самоуправлении» произошла реорганизация. Конаковская централизованная библиотечная система перестала существовать. На базе центральной библиотеки было создано муниципальное учреждение «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», которая оставила за собой статус методического, обучающего центра.

За 40 лет своего существования Конаковская межпоселенческая центральная библиотека стала неотъемлемой частью социально-культурной инфраструктуры города и района. Большой популярностью у населения пользуется выставочный зал библиотеки, где проходят выставки живописи, графики, скульптуры, батика, изделий прикладного творчества, фотовыставки. Это и персональные экспозиции, и выставки художественных объединений. Свои работы представляют признанные мастера и молодые таланты.

С 2012 года в библиотеке открыт музей «Конаковский фаянс». Музейная коллекция Ольги Юрьевны Ярцевой помогает в сохранении у жителей города памяти о существовавшем с 1809 года предприятии - Конаковском фаянсовом заводе, его мастерах.

В библиотеке появились новые информационные технологии. Популярностью пользуется сайт библиотеки. При помощи сводного электронного каталога библиотек Тверской области любой пользователь интернета может получить информацию о содержании фонда библиотеки, заказать виртуальную справку и электронную доставку документов. В библиотеке открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Но библиотека - это не только фонды и новые технологии. Продолжая развиваться динамичными темпами, библиотекари Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки стараются прежде всего сберечь лучшие традиции прошлого, сохраняя в библиотеке душевное тепло и сердечное отношение к самой большой ценности – людям.

20 декабря Конаковская межпоселенческая центральная библиотека приглашает всех на её день рождения! Приходите, вас здесь всегда ждут!

Светлана СТЕПАНОВА, методист библиотеки.