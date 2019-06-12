«ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ И УСПЕХ ПРИНЁС Я В 21 ВЕК!»

Так гласил один из множества мотивирующих слоганов, которые прозвучали на районном конкурсе школьных агитбригад «За здоровую нацию». Состоялось традиционное мероприятие 2 декабря в стенах городской школы №9. Участие в нём приняли ребята из города Конаково, деревни Вахонино, села Завидово, посёлков Новозавидовский и Редкино, а объединила их главная цель – борьба с вредными привычками и пропаганда здорового образа жизни. Организаторами выступили управление образования Конаковского района совместно с отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Конкурс агитбригад «За здоровую нацию» в этом году отметил своё 10-летие. И не случайно проводят его именно в начале зимы. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Символом праздника является маленькая красная ленточка, напоминающая капельку крови. Получить такую смогли все участники мероприятия благодаря волонтёрам молодёжного центра «Иволга».

Перед началом смотра-конкурса к ребятам и педагогам обратился начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов. В своём выступлении Михаил Сергеевич отметил важность и актуальность мероприятия, пожелал участникам хороших выступлений и побед. Представили школьникам и компетентное жюри. Под председательством заведующего ОМПКиС Конаковского района Александры Федотовой выступления агитбригад оценивали главный специалист отдела мониторинга и организационной работы управления образования Маргарита Гучмазова, методист ОМПКиС администрации Конаковского района Яна Бешникова, заместитель директора по организационно-методической работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково Валентина Дешина и заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково Татьяна Малкина.

По условиям конкурса, ребятам было предоставлено широкое поле деятельности. Темы этого года звучали так: «Жизнь без СПИДа», «Нет! – наркотикам…», «Безразличие подобно убийству», «Здоровый образ жизни!» и «Старая сказка на новый лад». Приветствовалась самая разнообразная форма раскрытия темы: песни, танцы, стихотворения, театрализованные постановки, видеосопровождение - всё то, что поможет донести глубину и губительные масштабы главных проблем 21 века.

В этом году лучше всех справились три агитбригады, среди которых члены жюри и распределили призовые места. Почётное третье место у «Убойного ЗОЖника» - учащихся МБОУ СОШ № 3 г.Конаково. Выступление ребят сопровождалось короткими видеороликами о вреде употребления алкоголя, наркотиков и курения, которые заставили задуматься и детей, и взрослых. Грамоту за второе место получила агитбригада МБОУ СОШ №9, подготовившая «Антинаркотическую сказку». Продуманные образы, интересная грамотная подача и, конечно же, достойный финал, где здоровый образ жизни и сила воли победили вредные привычки. Лидерами конкурса единогласно были признаны старшеклассники Вахонинской сельской школы. В своём выступлении ребята смогли показать, как же далеки корни наркомании, вспомнив опиумные войны в Китае 17 века. Поразить жюри школьники смогли и своим знанием китайского языка. А также красивыми костюмами, интересными фактами, короткими, но такими глубокими фразами.

Отметим, что тройка финалистов получает почетное право представить свои номера на сцене районного ДК «Современник» весной. Именно в этот период в Конаковском районе будут подводить итоги антинаркотического месячника «Мы за здоровый образ жизни». Так что оценить труд школьных агитбригад смогут все желающие.

Анна Рихмайер.