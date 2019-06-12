В ДЕНЬ КЛУБНОГО РАБОТНИКА



В тверском регионе есть свои праздники. Одним из таких праздников является День клубного работника Тверской области. Он отмечается 30 ноября. Это праздник сотрудников культурно-досуговых учреждений. Он был утвержден правительством Тверской области в 2002 году. В канун праздника в районном Дворце культуры «Современник» прошло торжественное мероприятие, посвященное этому дню.

В этот день клубные работники со всего района собрались вместе в теплой и дружеской обстановке в ДК «Современник». В гости к работникам культуры приехал глава Конаковского района Олег Лобановский вместе с заместителем заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Людмилой Шапкиной. В своем поздравлении Олег Владимирович сказал:

- В этот день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за ваш неоценимый труд и творчество. Ведь когда у всех людей праздник, у вас – трудовые будни. И ваша работа не ограничивается временем с восьми до пяти с перерывом на обед. Обычно по вечерам зачастую у вас - самый разгар работы. Благодаря вам наши дети всесторонне развиваются, становятся победителями как местных и областных, так и международных конкурсов. Вы создаете площадку для развития и творчества взрослого населения, об этом свидетельствует значительное количество творческих коллективов среди взрослого населения нашего района. Вы наша гордость и наша поддержка. Культурные учреждения Конаковского района – одни из лучших в Тверской области. Вы развиваете русскую культуру в своих учреждениях, чтобы люди знали наши песни и танцы и не забывали свои традиции. Позвольте пожелать вам творческого развития и успехов, новых побед и достижений!

За добросовестный труд и в связи с Днем клубного работника письменными Благодарностями и Почетными грамотами награждены многие работники и руководители досуговых центров и домов культуры Конаковского района. Почётными грамотами главы Конаковского района награждены: Лидия Катамова (ДК Дмитрова Гора), Нина Юдина (ДК Дмитрова Гора), Елена Жугару (ДК «Современник»).

В Тверской области благодаря участию в национальном проекте «Культура» ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы организаций культуры, развитию творческих объединений. С 2020 по 2022 год предусмотрен капитальный ремонт муниципальных учреждений. В 2019 году по национальному проекту отремонтировано 4 сельских Дома культуры в Тверской области. На приведение в порядок учреждений направлено порядка 17 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Также по национальному проекту продолжится обновление музыкальных инструментов и оборудования в детских школах искусств, развитие муниципальных библиотек, виртуальных концертных залов.

Л. КИКАЛО.

Фото: М. Малахов.