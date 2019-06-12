СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ КОНАКОВСКИХ ВОЛЬНИКОВ

НА ФЕСТИВАЛЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

1 декабря в Твери в спортивном комплексе имени Султана Ахмерова прошёл V традиционный фестиваль боевых искусств «Кубок святого Благоверного князя Михаила тверского». В соревнованиях приняли участие около двухсот сильнейших борцов из Твери, Санкт-Петербурга, Смоленска, Талдома, Видного, Ржева, Торжка, Андреаполя и других городов.

Конаковский район на соревнованиях представляли воспитанники тренера Алексея Овчинникова из с. Городня, специализирующиеся на вольной борьбе. Нашим спортсменам удалось выступить достаточно успешно в дисциплине профессиональное боевое самбо-раздел борьба. Чемпионом среди мужчин в самой престижной весовой категории до 90 кг стал Александр Викол. Чемпионами турнира среди юношей стали Никита Новосёлов и Анатолий Бондаренко. Серебряные награды завоевали Софья Жданова и Сергей Устинов. Бронзовыми призёрами фестиваля боевых искусств стали Владимир Ганин, Павел Турецкий и Анастасия Бороненкова. Отдельными призами «За волю к победе» от организаторов соревнований награждены Софья Жданова, Егор Дубинин и Анастасия Бороненкова (Настя выступала в разделе профессиональное боевое самбо в весовой категории до 73 кг среди юношей).

Поздравляем наших борцов с успешным выступлением и желаем им побед на предстоящих соревнованиях по вольной борьбе памяти святого Благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут 7 декабря в спортивном комплексе «Олимп» г. Конаково.



ДЖИУ-ДЖИТСУ: ОТБИРАЛИ НА РОССИЮ



Сотни спортсменов в минувшие выходные съехались в Конаково, чтобы принять участие в чемпионате и первенстве Тверской области по джиу-джитсу. Конкуренцию борцам Конаковского района составили спортсмены из Лихославля, Вышнего Волочка, Твери, Кашина и Ржева.

Торжественное открытие состоялось 30 ноября в зале «ДЮСШ единоборств». Приветствовали борцов начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов и исполнительный директор Федерации джиу-джитсу Тверской области Александр Соколов.

Как рассказала журналистам заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта Александра Федотова, данные состязания являются отборочными на чемпионат и первенство России по джиу-джитсу. В возрастных группах до 12, 18 лет и среди взрослых отбирали финалистов на чемпионат и первенство России, которое пройдет в феврале в городе Санкт-Петербурге. В возрастных категориях до 16 лет и 21 года отбирали тройку призёров на первенство России. Эти престижные соревнования пройдут на конаковской земле уже в январе.

Традиционно соревнования проводились в разделе файтинг (бои в стойке), раздел не-ваза (борьба лежа), раздел доу-систем (ката парное). Число участников в этом году значительно выросло за счёт добавления ещё одной возрастной категории - до 14 лет. Благодаря этому некоторые борцы Конаковского района смогли впервые попробовать свои силы именно в джиу-джитсу и показать достойные результаты. Помогала им поддержка тренеров, которые всей душой переживали во время схваток. Как результат – внушительный список победителей и призёров!

В возрастной категории до 14 лет: 1 место - Серафим Баженов, 2 место - Владислав Исаков и Анастасия Тарасова, 3 место - Владимир Шевчук и Павел Мяснов (раздел файтинг).

В категории до 16 лет: 1 место - Алан Хосроев, Никита Мельников (файтинг), Антон Борисов, Вероника Лебедева (не-ваза), Алан Хосроев.

2 место – Антон Борисов (не-ваза), Вероника Лебедева (файтинг), Анастасия Мордалюк (не-ваза), Дилшот Фозилов (файтинг). 3 место - Степан Баженов, Павел Мойсюк, Петр Мойсюк, Анастасия Мордалюк (файтинг).

В категории до 18 лет: 1 место - Ольга Сорокина, Светлана Михайлова, Анастасия Лаврова, Оксана Белова, Кирилл Попов, Александр Судариков (файтинг), Никита Мельников и Александр Судариков (доу-систем), Никита Мельников (не-ваза).

2 место - Джабраил Курбанов (файтинг), Антон Борисов (не-ваза). 3 место - Элмадин Халилов (файтинг).

В категории до 21 года - 1 место Максим Иванченко, Салохиддин Фозилов (файтинг). 2 место - Тогрул Сафаров. 3 место - Мухаммат Халкечев (файтинг)

Среди взрослых: 1 место - Анастасия Кондрат и Алина Сударикова (файтинг), 2 место - Дмитрий Угринович (файтинг).