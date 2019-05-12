Видеорепортаж студентки из Тверской области стал лучшим на Всероссийском форуме «Медиавесна»

Видеорепортаж студентки из Тверской области Екатерины Михайловой вошёл в число победителей Всероссийского форума студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна». Мероприятие прошло в Казани в рамках Программы «Российская студенческая весна», совместного проекта платформы «Россия – страна возможностей» и Российского Союза молодёжи.

Платформа «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2017 году.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Медиавесна» – центральное мероприятие направления «Журналистика» программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Конкурсанты приняли участие в обширных образовательной и конкурсной программах мероприятия.

200 финалистов конкурсной программы Всероссийского форума студенческих изданий и молодых журналистов из 45 регионов России представили свои работы в Казани в 7 номинациях: «Лучшее студенческое интернет-издание», «Лучшее студенческое печатное издание», «Лучший видеорепортаж», «Лучшая публикация», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая радиопередача» и «Лучший видеоблог».

Пресс-служба Правительства Тверской области