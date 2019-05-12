Игорь Руденя укрепил позиции в ТОП-10 медиарейтинга губернаторов

Игорь Руденя укрепил на 2 пункта позиции в медиарейтинге российских губернаторов и по итогам ноября занял 8-е место по России. Среди глав регионов ЦФО тверской губернатор стабильно на 3-м месте. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Одним из самых важных событий, привлекших внимание СМИ в ноябре, стало открытие трассы М-11 «Нева», строительство которой стало одним из крупнейших в России инфраструктурных проектов за последние десятилетия. Накануне открытия трассы губернатор Игорь Руденя вместе с помощником Президента РФ Игорем Левитиным, министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко осмотрел ее участок, проходящий по территории Тверской области.

Также губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании, которое после открытия трассы провел президент Владимир Путин. Обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

В своём выступлении губернатор Игорь Руденя от имени жителей Тверской области поблагодарил президента и Правительство РФ за реализацию проекта.

«Для Тверской области, как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млрд рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Игорь Руденя.

Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трёх многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.

Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя во время инспекционной поездки поручил дорожным службам в течение недели восстановить трассы, размытые проливными дождями.

Помимо этого, Игорь Руденя провел рабочий день в Ржевском районе, отмечает «Медиалогия». Напомним, глава региона лично проверил ход выполнения работ на объектах, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проконтролировал исполнение поручений, данных в ходе рабочей поездки в Ржев в октябре 2019 года.

Еще одна важная тема, попавшая в фокус внимания СМИ в ноябре, – рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

Проектом предполагается локализация в тверском регионе производств – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

«Создавая и реализуя такие проекты с помощью Минпромторга, Трансмашхолдинга, мы выполняем поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно развития нашей региональной экономики, развития производств, импортозамещения. Мы благодарны Президенту страны, Правительству РФ за поддержку Тверского вагоностроительного завода. Реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест.

Рейтинги построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.