Игорь Руденя провел встречу с Дмитрием Зелениным

5 декабря Губернатор Игорь Руденя встретился с Дмитрием Зелениным - членом совета директоров Межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров», который возглавлял регион в 2003-2011 годах. Обсуждались вопросы ремонта дорог, развития социальной сферы, спорта и другие темы.

«Многие годы Вы руководили Тверской областью, являетесь инициатором проектов и идей, направленных на развитие территории. Сегодня продолжаете активно трудиться», – сказал Игорь Руденя.

Участники встречи обсудили развитие инфраструктуры Верхневолжья, в том числе приведение в порядок дорог в Твери и муниципалитетах.

«Хотел бы отметить хорошее состояние дорог в областном центре и на территории региона. Многое вкладывается в развитие дорожной сети в области. Это важно для жителей», – отметил Дмитрий Зеленин.

Игорь Руденя подчеркнул: сегодня большое внимание уделяется реализации значимых для людей инициатив. Строятся новые социальные объекты – детские сады, школы. В областном центре запланирован ввод новой школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово».

По национальным проектам «Образование» и «Демография» начали работу школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери, открыт новый детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района.

В ближайшие годы планируется ввод школ в Твери, Торжокском, Калязинском, Конаковском, Бежецком районах, строительство новых дошкольных учреждений в Твери, Старице, Торжке, Вышнем Волочке и других территориях.

Игорь Руденя и Дмитрий Зеленин также обсудили развитие в тверской области спортивного направления.

Губернатор рассказал о решениях по поддержке в регионе детского и профессионального спорта. Вместе с руководством футбольного клуба «Арсенал» планируется создание в Тверской области детской футбольной академии. В этом году Тверь стала тренировочной площадкой для двух команд «Динамо»: Высшей хоккейной лиги – «Динамо-Тверь» и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва».

Накануне ключевые направления развития региона Губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с почётным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым. Речь шла о реализации крупных социальных проектов в сферах демографии и здравоохранения, дорожного строительства.

По мнению Игоря Рудени, в решении актуальных для Верхневолжья вопросов важно опираться на лучший опыт заслуженных руководителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области