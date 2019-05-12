Жители Твери в День памяти небесного покровителя города возложили цветы к памятнику Михаилу Тверскому

5 декабря в Твери в День памяти небесного покровителя города на площади Михаила Тверского состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли представители Правительства Тверской области, руководство Твери, общественные организации, духовенство, школьники, юнармейцы, суворовцы, жители столицы Верхневолжья.

«Став первым великим князем всея Руси, Михаил Ярославич воплотил идеал сильного и мудрого правителя, чья жизнь определялась безграничной любовью к Отечеству и своему народу. Он начал борьбу за освобождение Руси от ордынского ига, одержав первую победу над татаро-монголами в Бортеневской битве, а затем добровольно отправился на казнь и ценой собственной жизни спас тверскую землю от разорения. Сегодня, семь столетий спустя, духовный подвиг святого благоверного князя Михаила Тверского почитается в России и во всем православным мире как образец верности христианским ценностям и преданного служения Родине», — говорится в поздравлении с памятной датой от имени Игоря Рудни жителям региона.

В ходе церемонии к памятнику Михаилу Тверскому были возложены княжеский плащ и меч, как символ доблести и подвига благоверного князя. Состоялся молебен, после чего в знак памяти и уважения участники мероприятия возложили к памятнику цветы.

Сегодня столице Верхневолжья проходят памятные мероприятия, посвященные Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

Утром в Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор. На службе присутствовал Губернатор Игорь Руденя.

В течение дня на светодиодных экранах на улице Трехсвятской проходит демонстрация фильмов «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Дом Спаса». В Городском саду у памятного креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба «Дружина» заступили на пост исторической памяти. Уроки мужества и истории, книжные выставки, экспозиции детского рисунка и другие тематические мероприятия организованы в муниципальных учреждениях культуры.

6 декабря в Тверском императорском дворце состоится лекция «Михаил Тверской». Начало в 17:00.

В декабре 2018 года в Твери и Москве прошли масштабные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

5 декабря прошлого года в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери состоялась первая Божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Пресс-служба Правительства Тверской области