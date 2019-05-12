5 декабря 2019 года в столице Верхневолжья проходят мероприятия, посвященные Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Утром в Воскресенском кафедральном соборе в Твери прошла Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор. На службе присутствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Михаил Ярославич воплотил идеал сильного и мудрого правителя. Он начал борьбу за освобождение Руси от ордынского ига, одержав первую победу над татаро-монголами в Бортеневской битве, а затем добровольно отправился на казнь и ценой собственной жизни спас тверскую землю от разорения. Сегодня, семь столетий спустя, духовный подвиг святого благоверного князя почитается в России и во всем православным мире как образец верности христианским ценностям и преданного служения Родине», – отметил Игорь Руденя в поздравлении жителям Верхневолжья с памятной датой.

В 12:00 на площади Михаила Тверского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти небесного покровителя Твери. В нем примут участие представители исполнительной и законодательной власти региона, руководство города, общественные организации, духовенство, жители Твери.

5 декабря на светодиодных экранах, расположенных на улице Трехсвятской, пройдет демонстрация фильмов «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Дом Спаса». В Городском саду у памятного креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба «Дружина» заступят на пост исторической памяти.

В муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования пройдут тематические мероприятия – уроки мужества и истории, книжные выставки, экспозиции детского рисунка и многое другое.

6 декабря в Тверском императорском дворце состоится лекция «Михаил Тверской». Начало в 17:00.

В декабре 2018 года в Твери и Москве прошли масштабные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

5 декабря прошлого года в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери состоялась первая Божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены.

В столице Верхневолжья ковчег с частицей мощей небесного покровителя тверской земли хранится в Воскресенском кафедральном соборе до завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора. Затем святыня будет возвращена на своё историческое место.

Пресс-служба Правительства Тверской области