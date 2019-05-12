В День добровольца в Тверской области объявлено о старте конкурса «Я – эковолонтер!»

Добровольцев Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Я – эковолонтер!». Прием заявок начнется 15 января 2020 года. Конкурс направлен на выявление лучших волонтерских инициатив по воспитанию ответственного отношения граждан к окружающей среде, участию в сохранении экологического баланса Верхневолжья.

«Тверская область входит в число лидеров добровольческого движения в Центральном федеральном округе. Наши волонтеры подтвердили высокий уровень подготовки при проведении масштабных мероприятий международного уровня, реализации важных социальных, экологических и патриотических проектов», – отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей региона с Днем добровольца, который отмечается 5 декабря.

Большое значение, по мнению главы региона, имеют инициативы добровольцев по сохранению природных ресурсов Верхневолжья. Это важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Конкурс «Я – эковолонтер!» позволит выявить лучший опыт реализации проектов в сфере охраны природы. Подробные условия конкурса будут размещены в ближайшее время на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. По вопросам участия можно обращаться по телефону +7(4822)73-31-70.

Экологическое волонтерство – один из самых популярных видов добровольческой деятельности в регионе. Активисты принимают участие в акциях по посадке деревьев, в субботниках, следят за чистотой своих городов и районов, проводят встречи со школьниками, с которыми обсуждают вопросы экологии, рассказывают об экоакциях, разъясняют правила утилизации коммунальных отходов.

В целом добровольческое движение объединяет в Тверской области тысячи отзывчивых и энергичных людей разных возрастов. Добровольцы Верхневолжья поддерживают ветеранов, трудятся в медицинских учреждениях, пропагандируют здоровый и безопасный образ жизни, помогают находить пропавших людей, благоустраивают памятные места.

Со 2 по 5 декабря делегация региона участвует в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи. Форум объединил около 5 тысяч волонтеров из России и других стран. В состав делегации Тверской области вошли 15 представителей добровольческих объединений Верхневолжья.

Одним из событий форума стала передача делегации Тверской области эстафеты проведения туристического проекта «Прошагай город», реализуемого Фондом развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ).

Пресс-служба Правительства Тверской области