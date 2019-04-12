В 2019 году в интегрированном фестивале творчества «Путь к успеху» приняли участие более 1000 жителей Тверской области

4 декабря в Твери на сцене ДК «Пролетарка» прошёл гала-концерт IX областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху». Его участники - люди с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных образований региона, активисты общественных организаций инвалидов, учащиеся коррекционных школ, студенты.

«Этот фестиваль показывает, как много на тверской земле талантливых, активных и волевых людей, которые преодолели жизненные преграды, и нашли свой путь к успеху», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В течение года в Верхневолжье проходили муниципальные этапы фестиваля. Победители представляли муниципальное образование на четырёх зональных этапах конкурса, которые прошли в Твери, Лихославле, Зубцове, Кашинском городском округе. Участниками фестиваля в этом году стали 1015 человек.

Фестиваль проводился по 6 номинациям: хореография, вокал, жестовая песня, музыкальное исполнительство, прикладное искусство, художественное чтение.

По итогам гала-концерта определены победители фестиваля, обладатели Гран-при, а также специальных призов среди взрослых и детей.

Ежегодно к творческому форуму присоединятся всё больше жителей Тверской области. Для сравнения, участниками первого фестиваля в 2011 году были всего 59 человек. С 2016 года в конкурсе принимают участие дети с инвалидностью. За это время своё мастерство зрителям представили более 350 юных талантов. Лауреатами конкурса, начиная с 2011 года, стали 208 человек.

Сегодня в Тверской области люди с ограниченными возможностями активно участвуют в общественной и культурной жизни региона, побеждают на всероссийских спортивных и творческих состязаниях, трудятся на предприятиях и в учреждениях. С начала 2019 года более 380 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу при поддержке региональной службы занятости. Заквотировано около 2,4 тыс. рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них свыше 1,8 тыс. мест уже заняты работающими.

Тверской регион является активным участником программ по формированию доступной среды, развитию среднего и профессионального образования, медицинской и социальной помощи для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Пресс-служба Правительства Тверской области