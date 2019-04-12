Делегация Тверской области посетила в Германии передовой технопарк, опыт создания которого будет использован в Верхневолжье

Делегация Тверской области, в состав которой вошли главы муниципальных образований Верхневолжья и представители бизнеса, продолжает работу в Германии в рамках бизнес-миссии. Второй день пребывания в ФРГ был посвящён изучению системы поддержки малого бизнеса и инноваций, используемой в Саксонии-Анхальт.

«Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечении инвестиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках деловой программы делегация региона посетила передовой техно-парк вблизи города Магдебург, который предлагает инновационным компаниям не просто арендные помещения для лабораторий и производства, но и системную поддержку внедрения инноваций. При этом собственниками технопарка являются региональные и муниципальные власти, которые инвестировали средства в его создание и управление. Опыт технопарка будет использован в Верхневолжье в рамках реализации «Закона об инновационных и индустриальных парках», принятого по инициативе Губернатора Игоря Рудени в 2019 году.

Также состоялось совещание с руководством Министерства экономики, науки и цифровизации Саксонии-Анхальт, где обсуждались меры поддержки инноваций и венчурных инвестиций, используемых в Германии, их эффективность и возможность внедрения в Тверской области.

Кроме того, прошли переговоры с руководством торгово-промышленной палаты города Магдебург, встреча с ректором крупнейшего ВУЗа Магдебурга - Университета Отто Фон Герике. В рамках встречи шла речь об инструментах сближения бизнеса и науки, системе поддержке инновационных компаний, создаваемых студентами. Стороны договорились о визите делегации Университета в Тверь для обсуждения перспектив сотрудничества с ВУЗами Верхневолжья.

Нынешняя бизнес-миссия делегации Тверской области в Германию – вторая в этом году. В мае она прошла под руководством Губернатора Игоря Рудени. Был достигнут ряд договорённостей по развитию проектов в медицинской промышленности, производстве металлических конструкций.

Сейчас акцент сделан на изучении опыта федеральной земли Саксония-Анхальт по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства, созданию индустриальных парков.

Договорённость о визите в Германию была заключена по результатам встречи представителей Правительства Тверской области и Правительства Саксонии-Анхальт в сентябре 2019 года, прошедшей в Москве в Российско-Германской Внешнеторговой палате.

В рамках визита в Германию, который продлится до 7 декабря, предусмотрена образовательная программа и обмен опытом в сфере управления муниципальными образованиями, включая менеджмент твёрдых коммунальных отходов, управление ЖКХ. Тверская делегация посетит инновационные предприятия и инвестиционные объекты Саксонии-Анхальт с целью дальнейшего внедрения технологий и опыта для развития экономики Тверской области.

Также 2-3 декабря делегация Тверской области посетила с бизнес-миссией город Нанкин в провинции Цзянсу Китайской народной республики.

В Китае делегация Верхневолжья рассказала об инвестиционных, экспортных и туристических возможностях региона. Состоялись В2В переговоры тверских компаний с представителями китайского бизнеса. Мероприятие объединило более 90 участников. Участники бизнес-миссии изучили работу Китая по строительству индустриальных парков, чтобы использовать лучший опыт на территории Верхневолжья.

Подготовка бизнес-миссии в Китай проводилась при непосредственном участии и поддержке Министерства иностранных дел РФ, Генерального Консульства России в Шанхае и Торгового Представительства РФ в КНР.

2018-й и 2019-й являются перекрёстными Годами межрегионального сотрудничества России и Китая. В 2019-м отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, а также 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Пресс-служба Правительства Тверской области