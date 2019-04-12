Светлана Медведева и Игорь Руденя открыли медицинский центр «Белая роза» в Твери

4 декабря в Твери состоялось открытие медицинского диагностического центра «Белая роза» – это благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленный на сохранение женского здоровья. В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.

«Сегодня для нас знаменательное, долгожданное событие – открытие центра «Белая роза» в Твери. В регионах страны уже работают 15 таких учреждений, в ближайшее время будут открыты еще три. Главная цель проекта – комплексная, бесплатная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Эта концепция совпадает с пониманием демографической ситуации и задачами по сохранению здоровья женщин. У нас работают высококлассные специалисты, центр оснащен современным оборудованием. Здесь женщин ждет теплая, гостеприимная обстановка, психологическая и информационная поддержка», – сказала Светлана Медведева.

«Сегодня положено начало очень важному проекту на тверской земле, инициированному Светланой Владимировной Медведевой. Открытие первого в Тверской области центра «Белая роза» – значимое для нас направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии – повышением рождаемости. Здоровье наших женщин является залогом ее успешного выполнения. Это учреждение станет основой, технологическим стандартом оказания специализированной медицинской помощи. И мы воспользуемся этим стандартом для дальнейшего развития нашей медицины», – подчеркнул Игорь Руденя.

Светлана Медведева и Игорь Руденя осмотрели центр, кабинеты врачей, оборудование, пообщались с персоналом.

В центре «Белая роза» женщины буквально за несколько часов могут бесплатно пройти полный комплекс диагностики. Медицинский центр работает в рамках системы медицинского страхования – скрининги проводятся бесплатно для всех женщин, имеющих полис ОМС. Здесь можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе.

«Белая роза» в Твери работает 6 дней в неделю, с 09:00 до 21:00. Плановая мощность центра рассчитана на 50 посещений в день, ежемесячно помощь будет оказываться около 1200 женщинам. Для обеспечения максимально комфортного посещения организована предварительная запись по многоканальному телефону 8 (4822) 36-29-00.

Сегодня специализированная медицинская помощь женщинам Тверской области оказывается в Областном клиническом перинатальном центре им Е.М. Бакуниной, в четырех родильных домах Твери и Ржева и в 23 акушерских отделениях при районных центральных больницах. А также на базе Областной клинической больницы, Больницы скорой медицинской помощи, в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.

Открытие Центра им. Е.М. Бакуниной в 2010 году мощностью 3000 родов в год обеспечило формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде. На базе учреждения создан акушерский дистанционный консультативный центр с выездной бригадой. В 2018 году проконсультировано 988 женщин, в том числе с использованием телемедицинских технологий. На базе центра в 2012 году открыто отделение экстракорпорального оплодотворения. В прошлом году проведено 744 процедуры ЭКО.

В Тверской области налажена пренатальная диагностика. Действуют окружные кабинеты на базе консультативно-поликлинического отделения перинатального центра, женских консультаций родильных домов и ЦРБ, оснащенные УЗИ экспертного уровня. С целью раннего выявления заболеваний проводятся профилактические осмотры женщин, диспансеризация, маммографические обследования.

На сегодняшний день в подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения Тверской области насчитывается 35 маммографов, в том числе семь передвижных. С начала 2019 года с помощью передвижных диагностических комплексов обследовано более 6800 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области