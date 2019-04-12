В 2019 году дополнительно пять детских лагерей Тверской области улучшат материально-техническую базу

На заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, распределены субсидии трём муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы детских лагерей. Общая сумма финансирования составила свыше 1,3 млн рублей - средства, сэкономленные по итогам заключения государственных контрактов, предусмотренные на ремонт детских оздоровительных учреждений.

Деньги будут направлены на приобретение мебели для лагеря «Сосновый» в Кашинском городском округе и лагеря «Чайка» в Осташковском городском округе. В двух лагерях Твери, «Звездный» и «Ромашка», заменят оконные блоки, ещё в одном тверском лагере «Ровесник» проведут ремонт санитарных комнат.

В Тверской области уделяется особое внимание подготовке к отдыху детей, его безопасности. Программы детских оздоровительных лагерей направлены на сохранение и укрепление здоровья, развитие творческого потенциала детей.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил особую ответственность органов государственной власти за летнюю оздоровительную кампанию. Ключевые направления системы детского отдыха в Тверской области на ближайшие годы — это развитие воспитательной работы, спортивной и культурной составляющей отдыха, организация профориентации и трудовой занятости старшеклассников, пропаганда здорового образа жизни, обучение навыкам безопасного поведения, в том числе на дорогах, воспитание экологической культуры», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2019 году региональное финансирование на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей увеличено в 5 раз по сравнению с прошлым годом и составило порядка 17 млн рублей. Субсидии ранее были предоставлены 10 муниципалитетам.

Этим летом организованными формами оздоровления и отдыха были охвачены более 73 тысяч детей. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527 образовательных учреждений, 23 загородных оздоровительных лагеря. Кроме того, детей принимала единственная в ЦФО дошкольная дача «Отмичи».

Также была организована работа 67 лагерей труда и отдыха для старшеклассников, 31 палаточного лагеря, в многодневных походах приняли участие более 8,7 тысячи детей.

В оздоровительных организациях за пределами Тверской области отдохнули 408 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области