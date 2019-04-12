Проект северного обхода Твери будет готов в 2020 году

Проект северного обхода Твери по трассе М-11 будет готов уже в следующем году. Об этом сообщили на конференции «Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия». Глава компании Вячеслав Петушенко рассказал журналистам о начале проектирования объекта.

«За 2020 год мы документацию по планировке территории и проект будем готовы получить. Проектирование началось», – сказал Вячеслав Петушенко.

27 ноября, в день открытия трассы М-11, губернатор Тверской области Игорь Руденя заручился поддержкой президента Владимира Путина для начала строительства северного обхода Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это комплекс по производству молока – 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» – 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», – сказал Игорь Руденя на совещании у президента.

Проект по созданию Северного обхода поддержан министерством транспорта РФ.

«Северный обход – это важный проект, который позволит развить территории. Мы сейчас проводим изыскания, проектируем работы», - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги составляет 669 км. Проезд по М-11 платный, бесплатной альтернативой является дорога М10 «Россия». Протяженность М-11 в тверском регионе составляет порядка 300 км.

Первый участок М-11 в Тверской области был открыт в ноябре 2014 года – объезд Вышнего Волочка. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10.

В 2017 году введен этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м – в обход города Бологое. В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 км от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям. В итоге для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.