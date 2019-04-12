В Тверской области снижен критерий отбора на предоставление господдержки для кролиководческих предприятий

На заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос, касающийся поддержки предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья - малого и среднего бизнеса по кролиководческому направлению.

С 2019 года в Верхневолжье введена новая мера государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей – субсидия за произведённое и реализованное мясо для хозяйств, занимающихся кролиководством. Ранее одним из условий предоставления субсидии являлось наличие не менее 5 000 маточного поголовья. По поручению Губернатора Игоря Рудени, эта планка снижена в пять раз – господдержка будет оказываться при наличии в хозяйствах не менее 1 000 животных, маточного поголовья не менее 100 голов.

«Сельское хозяйство развивается не только в крупных проектах, но и в малых форматах. Разведение кроликов, производство мяса – это формат малого и среднего бизнеса. Это направление достаточно перспективно и востребовано», - сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Ставка субсидии – 7,5 рублей за килограмм реализованной продукции. Оказание государственной поддержки позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий, увеличить реализацию мяса кролика.

Общий объём финансирования данной меры поддержки в текущем году составит более 2,4 млн рублей – из них свыше 2 млн рублей – средства федерального бюджета, почти 400 тыс. рублей – областного.

Поддержка агропромышленного комплекса Верхневолжья ежегодно увеличивается. В этом году государственная поддержка развития сельского хозяйства Тверской области составила почти 2 млрд рублей.

С 2020 года стимулирующие субсидии будут направляться на развитие льноводства, производства молочной продукции, говядины. Также в приоритете – поддержка малых форм хозяйствования. В регионе установлена 50 % субсидия за счёт областного бюджета на машиностроительную продукцию для льноводства. Субсидируется приобретение оборудования для производства и глубокой переработки молока. Для повышения темпов ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году выделено 43,8 млн рублей. При поддержке областного бюджета сельхозпроизводители региона приобрели 104 единицы техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области