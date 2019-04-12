Игорь Руденя провёл встречу с почётным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым

4 декабря Губернатор Игорь Руденя встретился с почётным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым, который возглавлял регион в советские годы и в начале 90-х. Обсуждались ключевые направления развития региона.

Игорь Руденя подчеркнул: в числе основных задач в настоящее время — улучшение демографической ситуации.

«Для повышения эффективности этой работы создано Министерство демографической и семейной политики Тверской области. Работаем над комплексом мер по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости», — отметил Игорь Руденя.

«Это действительно приоритетные вопросы. Моё видение ситуации сходится с Вашим», — сказал Владимир Суслов.

Среди крупнейших проектов в сфере демографии и здравоохранения — строительство нового комплекса детской областной больницы, которое планируется начать в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Учреждение станет частью медицинского городка, который объединит также перинатальный центр, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж.

По мнению Игоря Рудени, в решении актуальных вопросов жизни Верхневолжья важно опираться на лучший опыт заслуженных руководителей региона. В частности, Игорь Руденя и Владимир Суслов говорили о развитии дорожной системы тверской агломерации.

По мнению Игоря Рудени, ряд идей, которые прорабатывались в советское время, могут быть актуализированы и использованы для решения современных задач. Шла речь о расширении магистральных дорог на въездах в Тверь, строительстве социально значимых объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области