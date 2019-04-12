Игорь Руденя ознакомился с работой системы скорой медицинской помощи Тверской области

4 декабря Губернатор Игорь Руденя в Твери посетил центр обработки вызовов-112, единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу скорой помощи.

Игорь Руденя ознакомился с ходом ремонта помещений для расширения единого диспетчерского центра.

«Планировка центра должна быть современной, удобной для работы специалистов. У диспетчеров должна быть наглядная карта, по которой можно отслеживать все вызовы», — поставил задачу Игорь Руденя.

Диспетчерский центр был открыт в 2019 году. Работа учреждения призвана сократить время регистрации вызовов и доезда бригад до пациентов, модернизировать систему диспетчеризации санитарного транспорта.

В настоящее время в центр поступают звонки на номера 103 и 112 из Твери и Калининского района. Планируется, что до 2021 года на базе центра будет обеспечена полная централизация всех вызовов «скорой» на территории Верхневолжья.

Сейчас ежедневно Тверь и Калининский район обслуживаю 33-35 бригад «скорой», из них 5-6 бригад неотложной медицинской помощи. Среднее время доезда скорой медицинской помощи по экстренной форме по Твери – 13,5 минуты, по Калининскому району – 28,8 минуты.

В больнице скорой помощи сейчас ведётся капитальный ремонт приёмно-диагностического отделения, завершается ремонт нейрохирургического отделения.

«Важно при проведении ремонта использовать качественные материалы, оборудовать здание для удобства маломобильных людей, обеспечить антитеррористическую защищённость», — отметил по итогам посещения Игорь Руденя.

Все ремонтные работы в учреждении должны быть завершены до конца текущего года.

Во время визита в учреждение Игорь Руденя пообщался со студентами, которые проходят там практику. Губернатор пожелал удачи начинающим медикам и поблагодарил их за выбор профессии.

Пресс-служба Правительства Тверской области