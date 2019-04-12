Более 5900 выпускников Тверской области пишут итоговое сочинение

4 декабря в Тверской области 5931 учеников 11-х классов принимают участие в написании итогового сочинения (изложения). В проведении мероприятия задействовано 299 образовательных организаций во всех 43 муниципальных образованиях региона, организовано общественное наблюдение.

Для итогового сочинения на 2019-2020 учебный год выбрано 5 тематических направлений: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и

зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Выпускникам Центрального федерального округа на выбор предложено раскрыть одну из тем: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?»,

«Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и

зла – сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?», «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

Писать изложение вместо итогового сочинения имеют право обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся по программам среднего общего образования в учреждениях системы исполнения наказаний.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа.

Для выпускников успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание в регионе выразил 1 человек., результаты написания сочинения станут известны не позднее 18 декабря 2019 года. Проверка итогового сочинения (изложения) будет

осуществляться экспертами, входящими в состав комиссий образовательных

организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области.