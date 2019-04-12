Война и мир, и не только



По информации отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 4 декабря в школах Конаковского района проведут итоговое сочинение (изложение).

Планируемое количество участников – 294 чел., из них сочинение будут писать 293 чел., изложение- 1 чел. (в Тверской области планируемое количество участников – 5931 чел, в том числе 46 чел. – с ограниченными возможностями здоровья, из них 1 чел. – выпускник прошлых лет).

В Конаковском районе итоговое сочинение (изложение) будет проходить на базе 21 учреждения ( в Тверской области - на базе 299 образовательных организаций во всех 43 муниципальных образованиях региона). В учреждениях будет организовано общественное наблюдение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) будет увеличена на 1,5 часа.

В 2019/20 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним:

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги.

2. Надежда и отчаяние.

3. Добро и зло.

4. Гордость и смирение.

5. Он и она.

Успешное написание сочинения для обучающихся 11-х классов является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Проверка итогового сочинения (изложения) будет осуществляться экспертами, входящими в состав комиссий образовательных организаций. О выборе тем учениками 11-х классов и о результатах вы сможете узнать в следующем номере г."Заря".