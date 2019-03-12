Специалист РВИО Андрей Семенов: «Душа разрывается от того, как родственники павших подо Ржевом солдат гордятся их подвигом!»

Главный специалист департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Андрей Семенов рассказал о том, как ведется подготовка к Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

«В 2020 году экспедиция будет проходить с конца апреля по 10 мая. Ее проведение приурочено к юбилею Победы и открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Уже готовятся приглашения поисковым отрядам. Правительство Тверской области помогает обустроить площадку под размещение лагеря», – сообщил Андрей Семенов.

По его словам, поисковиками в ходе прежних экспедиций обнаружены останки свыше 1300 бойцов и командиров Красной армии. По медальонам удалось узнать имена 95 человек. Найдены родственники 21 солдата.

«Душа разрывается, когда видишь, как родственники павших солдат, приезжая во Ржев, отдают им дань памяти и гордятся подвигом своих дедов и прадедов. Не знаю, как выразить это словами, но это такие эмоции, это так трогательно!» – поделился впечатлениями Андрей Семенов.

Напомним, 3 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался вопрос о подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании Игорь Руденя сообщил о принятом решении увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Кроме того, глава региона дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся активная подготовка к торжествам. В федеральный план мероприятий включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.