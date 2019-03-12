Александр Бутузов: «Наша верность Победе и ветеранам остается неизменной»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов отметил, что остался под впечатлением от прошедшего 3 декабря заседания Правительства Тверской области, где обсуждались вопросы подготовки региона к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наверное, больше половины заседания правительства было посвящено этой теме. Подготовка ведется большая, и, наверное, все наше общество будет иметь к ней отношение. Меняются времена, но Великая Победа остается событием большой объединяющей силы. И остается неизменной наша верность Победе, наша верность ветеранам», – сказал Александр Бутузов.

Председатель региональной Общественной палаты поддержал решение губернатора Игоря Рудени об увеличении размера единовременной выплаты к Дню Победы ветеранам войны.

«Это одна из форм, когда власть проявляет заботу о ветеранах. На заседании обсуждались и другие вопросы, в том числе о расширении перечня получателей единовременной выплаты, об оказании помощи в решении жилищных проблем. У государства есть возможность, в том числе через выплаты, выразить свое преклонение перед этими великими людьми, которые живут рядом с нами», – подчеркнул Александр Бутузов.

Напомним, 3 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался вопрос о подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании Игорь Руденя сообщил о принятом решении увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Кроме того, глава региона дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся активная подготовка к торжествам. В федеральный план мероприятий включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам». Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.