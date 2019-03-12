Жители Тверской области получают компенсации на оплату проезда к месту захоронения родителей, погибших во время Великой Отечественной войны

Жителям Тверской области старшего поколения, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны или умерли вследствие полученных ранений, предоставляю компенсацию на оплату проезда к месту их захоронения (гибели). Мера поддержки введена по инициативе Игоря Рудени в 2018 году. В 2019-м выплаты предоставлены 5 гражданам.

Право на получение компенсации имеют дети погибших, а также умерших вследствие ранения участников Великой Отечественной войны, место жительства которых находится на территории Тверской области.

Компенсация предоставляется ежегодно в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным (в том числе личным) транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей, а также расходов по бронированию и найму жилого помещения не более 5 тыс.рублей. Выплата распространяется также на сопровождающее лицо.

3 декабря на заседании Правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. В 2019 году выплата была увеличена с 5 до 10 тыс. рублей, её получили 2716 человек.

Системная поддержка участников войны, всех граждан, переживших военное время – одна из важнейших задач социальной политики Тверской области.

В 2019 году в рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов помощь оказана 41 жителю Верхневолжья. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.

Ранее по инициативе Игоря Рудени было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области