Военный комиссариат региона приглашает тверитян принять участие в акции по увековечению памяти об участниках Великой Отечественной войны

Исполняющий обязанности военного комиссара Тверской области Андрей Савельев 3 декабря в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Основной вопрос повестки дня был посвящен подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы.

«Военный комиссариат Тверской области примет живое участие в реализации плана мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы. Работа предстоит большая. Предстоящий год для всех нас очень важен», – сказал Андрей Савельев.

Он также сообщил, что областной военный комиссариат принимает участие в подготовке акции по увековечению памяти об участниках Великой Отечественной войны.

«Впервые в истории нашего Отечества и русского оружия в парке «Патриот» воздвигается главный храм Вооруженных Сил России. На территории этого храма будет построена уникальная «Дорога памяти» длиной 1418 метров по числу дней и ночей, в ходе которых велись боевые действия. Там будет собрано 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны. Военный комиссариат месте с Правительством Тверской области, органами местного самоуправления, общественными молодежными организациями собрали сведения о 279 067 ветеранах Великой Отечественной войны. Но фотографий, к сожалению, всего только 4 628. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям нашей области – приходите, пожалуйста, в любой военный комиссариат Тверской области и рассказывайте о своих родных и близких. Они достойны того, чтобы память о них сохранилась в веках!» - призвал Андрей Савельев.

По его словам, участие в акции может стать частью работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

«Это, наверное, самая важная работа после заботы о ветеранах, – отметил Андрей Савельев. – В каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны. Нам надо помнить, а молодым людям будет полезно узнать, какой ценой нам досталась Победа и какой личный вклад в нее внесли наши прадедушки и прабабушки».

3 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался вопрос о подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании Игорь Руденя сообщил о принятом решении увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Кроме того, глава региона дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся активная подготовка к торжествам. В федеральный план мероприятий включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.