Владимир Суслов поддержал решение губернатора Игоря Рудени увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов прокомментировал решение губернатора Игоря Рудени увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы до 25 тысяч рублей.

«Инициатива губернатора Игоря Рудени очень хорошая, полностью ее поддерживаю. Конечно, подвиг ветеранов Великой Отечественной войны не измеришь никакими деньгами, но то, что региональная власть находит возможность проявить большее внимание к поколению победителей, – это очень важно», – сказал Владимир Суслов.

3 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался вопрос о подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании Игорь Руденя сообщил о принятом решении увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Кроме того, глава региона дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся активная подготовка к торжествам. В федеральный план мероприятий включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.