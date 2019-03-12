Виктор Константинов: «Правительством Тверской области ведется большая работа по подготовке к юбилею Победы»

Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Константинов, считает, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно быть масштабным. Депутат прокомментировал обсуждение вопроса о подготовке к юбилейной дате, которое состоялось 3 декабря на заседании Правительства Тверской области.

«Правительством области ведется большая работа по подготовке торжественных мероприятий. Важно, чтобы в этот процесс были активно вовлечены все министерства и ведомства, муниципальные образования, жители региона и наши ветераны», – отметил Виктор Константинов.

По словам вице-спикера областного парламента, празднование юбилея Победы должно быть исключительным событием для жителей всех городов и районов Тверской области.

«Важно помнить о наших героях, тех, кто ценой своей жизни освободил от врага наше Отчество. Этой теме будет посвящена традиционная конференция в Музее Победы на Поклонной горе в Москве о роли Ржевской битвы», – напомнил Виктор Константинов.

Он также отметил, что в год 75-летия Победы уместно организовать поездки школьников Тверской области к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Напомним, 3 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался вопрос о подготовке и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании Игорь Руденя сообщил о принятом решении увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Кроме того, глава региона дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся активная подготовка к торжествам. В федеральный план мероприятий включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.