Более 19 млн рублей будет дополнительно направлено на оказание высокотехнологичной медпомощи жителями Тверской области в 2019 году

Более 19,1 млн рублей дополнительно будет направлено в 2019 году на оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующие изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесены на заседании Правительства Тверской области, которое 3 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Рост финансирования по данному направлению позволит увеличить количество операций, требующихся жителям региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями – ангиопластики со стентированием при ишемической болезни сердца. Данную процедуру проводят в Областной клинической больнице. В настоящее время в медицинском учреждении установлен третий ангиограф. Изначально планировалось проведение 176 таких операций, в настоящий момент количество увеличено на 139.

«При необходимости мы готовы добавить средства на проведение таких операций, чтобы оказание высокотехнологичной помощи жителям Тверской области у нас не останавливалось», - подчеркнул Игорь Руденя.

Повышение качества и доступности медицины, развитие специализированной высокотехнологической медицинской помощи – одни из главных задач региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в Тверской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На снижение смертности от болезней системы кровообращения направлен проект по развитию сети сосудистых центров в регионе.

В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы будут действовать и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.

Также в планах переоснащение специализированным медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, создание межрайонных амбулаторно-поликлинических кабинетов в Торжокской, Бежецкой, Вышневолоцкой, Нелидовской и Ржевской ЦРБ, закупка необходимого оборудования для медицинских организаций, дооснащение бригад скорой медицинской помощи кардиологическим оборудованием и другие мероприятия.

Кроме того, планируется увеличить охват населения Тверской области осмотрами кардиологами в выездной форме, проведением диспансеризации, что позволит на 10 % ежегодно увеличивать выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний.

Также на заседании Правительства в рамках рассмотрения вопроса дополнительно 27,3 млн рублей будет направлено на развитие в тверском регионе санитарной авиации. По данным регионального Министерства здравоохранения, наибольшее число вылетов происходит к пациентам именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с диагнозом «острый инфаркт миокарда». Все пациенты доставляются в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы, где им оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области