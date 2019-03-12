В Тверской области создадут Министерство цифрового развития и информационных технологий

В Тверской области будет создано Министерство цифрового развития и информационных технологий. Вопрос о совершенствовании государственного управления в сфере развития цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 3 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя. Утверждено Положение о новом ведомстве, где отмечены задачи и основные функции.

Работа нового ведомства будет сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика РФ», проведении мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности.

Министерству цифрового развития и информационных технологий будет передана часть функций, которые в настоящий момент выполняют другие ведомства исполнительной власти региона, в том числе по формированию электронного правительства, внедрению и обеспечению эксплуатации комплексов средств автоматизации и телекоммуникации и прочие.

«Консолидация функций из других органов власти по цифровому развитию - это возможность более ускоренного продвижения на нашей территории всех информационных ресурсов, которые нам необходимы для различных сфер деятельности. Сегодня эта работа идёт в каждом ведомстве самостоятельно. Считаем, что было бы целесообразно консолидировать в одном органе исполнительной власти эту работу. Соответсвенно, и специалистов готовить, и администрировать эти функции. Уверены, что работа в таком режиме даст наибольший экономический эффект», - отметил Губернатор Игорь Руденя после заседания Правительства, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Предложение по созданию самостоятельного органа исполнительной власти по цифровому развитию и информационным технологиям и разработке отдельной региональной госпрограммы в этой сфере Губернатор Игорь Руденя озвучил на IT-форуме Digital Days, который прошёл в Твери в сентябре текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области