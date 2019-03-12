Инициатива губернатора Игоря Рудени об обучении братьев и сестер в одной школе стала федеральным законом

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля. Документ разработан с учетом опыта Тверской области, где, по инициативе губернатора Игоря Рудени, дети наделены преимущественным правом зачисления в школу, если в ней уже учатся их братья и сестры.

Напомним, при разработке федерального законопроекта, депутаты Госдумы РФ приняли решение распространить новую норму и на зачисление детей в детские сады. Теперь, согласно принятым изменениям, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

В январе 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени было принято решение о преимущественном праве зачисления детей в школу, если в нее уже ходят старшие братья и сестры. Нововведение касается детей, которые не зарегистрированы на территории муниципалитета, закреплённой за школой.

«Необходимо обеспечить системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создать условия для рождения и воспитания детей», – считает губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что предложенные меры, направленные на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Принятые изменения позволят сократить неудобства, с которыми сталкиваются многие семьи при устройстве детей на обучение в начальную школу или в садик. Родители смогут экономить время, сократить финансовые затраты на сопровождение детей на обучение и обратно, а самому ребенку будет гораздо комфортнее находиться в одном учебном заведении со своим братом или сестрой.