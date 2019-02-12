Екатерина Молчанова: «В Тверской области заметно улучшилась семейная политика»

Многодетная мама Екатерина Молчанова поддерживает инициативу губернатора Игоря Рудени о создании Министерства демографической и семейной политики Тверской области.

«Считаю, что такое министерство необходимо. Его работа будет направлена на улучшение демографической ситуации в регионе, на более тщательную проработку вопросов, связанных с поддержкой тверских семей, причем не только многодетных», – считает Екатерина Молчанова.

По ее словам, помощь семьям с детьми становится все более ощутимой.

«В Тверской области заметно улучшилась семейная политика. Это здорово! Губернатор Игорь Руденя для этого много сделал. У многодетных мам появились возможности больше внимания уделять своему здоровью. Есть различные льготы и субсидии. Мы рассчитываем при поддержке государства обновить наш семейный автомобиль, улучшить жилищные условия. Надеюсь, что созданное министерство позволит решать эти и многие другие вопросы, связанные с адресной поддержкой тверских семей», – сказала Екатерина Молчанова.

Тверская семья Молчановых 30 октября была отмечена наградой конкурса «Семья года» – 2019 в номинации «Многодетная семья». Торжественное награждение состоялось в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в Москве. Екатерина и Петр Молчановы воспитывают 6 детей, уделяя внимание их воспитанию и комплексному развитию.

Напомним, решение о создании Министерства демографической и семейной политики Тверской области было принято в октябре 2019 года губернатором Игорем Руденей. В конце прошлой недели глава региона назначил на должность министра демографической и семейной политики Тверской области Светлану Ермакову, которая до этого работала заместителем регионального министра социальной защиты населения. На встрече с министром Игорь Руденя обозначил ключевые задачи, стоящие перед ведомством.

«Основное направление нашей работы в регионе – улучшение демографической ситуации и формирование семейной политики. Вы являетесь неравнодушным человеком, имеете большой опыт, успешно трудились в Министерстве социальной защиты населения. Считаю, вы сможете внести весомый вклад в эту работу», – сказал Игорь Руденя.

Ключевые задачи ведомства – улучшение демографической ситуации, поддержка многодетных семей, развитие института материнства, отцовства и детства.

Работа нового ведомства направлена на сохранение семейных ценностей и традиций, повышение статуса многодетных родителей и улучшение качества жизни семей с детьми, на реализацию национального проекта «Демография».

Светлана Ермакова родилась в Торопце, окончила Тверской государственный университет, Московский гуманитарно-экономический институт. С 2008 по 2017 годы являлась заместителем главы администрации Торопецкого района по социальным вопросам. С 2017 года работала заместителем министра социальной защиты населения Тверской области, где курировала вопросы, связанные с защитой детства и реализацией семейной политики.