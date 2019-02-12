Юннатское движение Тверской области отмечает 80-летие

В Твери прошла областная конференция, посвященная 80-летию юннатского движения в Верхневолжье. Участники мероприятия – школьники, молодежь, педагоги – обсудили вопросы развития движения, вовлечения в него представителей юного поколения.

В Тверской области, где берёт начало река Волга, а площади лесов и заповедников являются одними из самых больших в ЦФО, уделяется большое внимание вопросам сохранения экологического баланса.

«Особое значение для сохранения уникальной экосистемы нашей области имеет эффективная реализация национальных проектов «Оздоровление реки Волги» и «Чистая вода», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В решение этих задач активно вовлечены юннаты Верхневолжья.

Станция юннатов в тверском регионе была создана в 1930-х годах. К движению начали приобщаться дети и подростки всей Калининской области.

В годы Великой Отечественной войны юннаты выращивали и сдавали в госпитали овощи и фрукты. Подсобное хозяйство станции насчитывало более 1 га. В послевоенные годы в школах продолжена организация учебно-опытных участков, открываются натуралистические кружки.

В 60-е годы школьников привлекают к практической работе, через которую ведется трудовое воспитание, профессиональная ориентация школьников. Развиваются такие формы юннатской деятельности, как ученические производственные бригады и звенья, школьные лесничества, учебно-опытные участки при школах.

Областная станция юннатов проводит областные смотры-конкурсы, сельскохозяйственные выставки. Юные лесоводы выращивают саженцы сосны и ели, заготавливают ягоды, грибы, лекарственные растения, изготавливают и развешивают скворечники и кормушки для птиц.

В 1992 году начал работу областной клуб «Юный эколог», который сыграл ведущую роль в становлении и развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся Тверской области. С 1993 года станцией юннатов проводится областной слёт юных экологов, на которых школьники демонстрируют свои знания и умения, навыки владения исследовательскими методиками.

Сегодня на базе станции для детей и подростков проводятся природоохранные акции, классные часы и внеклассные мероприятия, встречи с работниками лесоохранных организаций, экскурсии в Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области