Игорь Руденя на совещании с членами Правительства Тверской области обсудил подготовку к празднованию 75-летия Победы в Верхневолжье

2 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами регионального Правительства. Обсуждались текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Одной из тем стала подготовка к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

1 декабря в кинотеатре «Поклонка» при музее Победы в Москве прошел второй после Тверской области премьерный показ фильма «Ржев», в основу которого легли реальные события времен Великой Отечественной войны – история боев под Ржевом. Военную драму вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы посмотрел Губернатор Игорь Руденя.

«На примере таких фильмов, как «Ржев», «Прощаться не будем» мы можем увидеть реальные судьбы людей, события времен Великой Отечественной войны. Это наша история, и мы должны ею гордиться», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что мероприятия, которые будут проходить в Тверской области в рамках празднования Великой Победы, должны подчеркивать значение событий того времени и ценность людей, которые бились за свободу страны. Глава региона подчеркнул, что необходимо на регулярной основе уделять внимание фронтовикам и ветеранам, усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому.

На организационном совещании речь также шла о реализации национальных проектов на территории Тверской области. Игорь Руденя подчеркнул: при реализации планов, строительстве объектов образования, здравоохранения, ремонте дорог и дворов необходимо обеспечить успешную реализацию всех намеченных планов. В том числе это касается корректной подготовки всей необходимой документации.

Участники совещания также обсудили итоги восстановительных работ на электросетях и дорогах региона в конце октября-начале ноября. В частности, на автодороге «М10 - Гирино». Всего в ходе восстановительных работ дорожно-эксплуатационные организации Тверской области восстановили движение на 12 автомобильных дорогах. На объектах было задействовано 43 единицы дорожной техники, 54 специалиста.

Кроме того, на организационном совещании рассмотрены обращения граждан по вопросам ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства, развития спорта.

Игорь Руденя напомнил: на XIX Съезде Партии «Единая Россия» 23 ноября Президент России Владимир Путин назвал главным лейтмотивом работы и самой главной задачей власти защиту интересов граждан, достижение зримых результатов работы, чтобы люди видели позитивные, качественные перемены в жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области