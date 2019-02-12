В Тверской области более 1400 семей получили региональный подарок для новорождённых

В Тверской области 1427 семей стали получателями регионального подарка для новорождённых. Мера социальной поддержки действует с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

«Наша задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Каждая семья Тверской области, где родился ребенок, с 1 октября получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации».

Состав подарочного набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Подарки для новорожденных – одна из мер, направленная на повышение рождаемости. Для системной работы по улучшению демографической ситуации в Тверской области создано профильное Министерство. На должность Министра демографической и семейной политики распоряжением Губернатора Игоря Рудени назначена Светлана Ермакова, которая до этого работала заместителем Министра социальной защиты населения региона и курировала вопросы защиты детства и реализации семейной политики.

Игорь Руденя обозначил перед руководителем ведомства ключевые задачи – улучшение демографической ситуации, поддержка многодетных семей, развитие института материнства, отцовства и детства. Работа нового Министерства направлена на сохранение семейных ценностей и традиций, повышение статуса многодетных родителей и улучшение качества жизни семей с детьми, на реализацию национального проекта «Демография».

В сентябре текущего года также принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину. Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным будет предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области