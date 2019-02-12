Предложения Игоря Рудени по развитию инфраструктуры трассы М-11 на совещании у Владимира Путина отмечены в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с участием в совещании, которое 27 ноября провел президент Владимир Путин сразу после торжественной церемонии открытия движения по трассе М-11. Губернатор внес предложения по строительству северного обхода Твери и созданию региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, на совещании обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Участниками мероприятия стали главы областей, по которым пролегает скоростная трасса, руководители дорожных ведомств России.

«Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млдр рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы М-11. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Игорь Руденя.

Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трёх многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.

Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

27 ноября состоялось открытие автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», значительный участок которой – около 300 км – проходит по территории Тверской области. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.