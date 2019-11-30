Второй после Тверской области премьерный показ фильма «Ржев» состоится в Москве

Сегодня, 30 ноября, в Москве в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдёт второй премьерный показ фильма «Ржев». Первыми картину увидели жители Ржева – премьера состоялась 27 ноября.

«Очень важно, что первыми, кто посмотрел этот фильм, стали наши ветераны, и ребята, воспитанные на примере героев – школьники, представители движения «Юнармия». Для Ржева восстановление исторических событий имеет большое значение. Люди, которые отдали свои жизни в боях под Ржевом – герои», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу военной драмы, которая создана в преддверии 75-летия Великой Победы и посвящена подвигу советских солдат в ходе Ржевской битвы, легли реальные события 1942 года. Сценарий фильма «Ржев» написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым.

«После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя», — так рассказывают авторы о сюжете картины.

Ленту представят члены съемочной группы - продюсеры Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, режиссер Игорь Копылов, актёры Сергей Жарков, Александр Бухаров, Олег Гаянов, Александр Колдаков, Максим Кошеваров, Александр Маев, Евгений Кордунский, Андрей Коровниченко.

Гостями премьеры станут Сергей Гармаш, Пётр Буслов, Вадим Такменев, Игорь Угольников, Валерий Тодоровский, Арина Шарапова, Даниил Страхов, Игорь Петренко, Жанна Эппле, Игорь Бочкин, Андрей Руденский, Вадим Андреев, Владимир Стеклов и другие.

В широкий прокат картина выйдет 5 декабря 2019 года. Трейлер фильма можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JKayhQQr8Ow.

В Тверской области идёт активная подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в 2020 году. Одним из центральных событий станет открытие масштабного Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

В основе идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым — стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, завершается сборка верхней части монумента.

Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

В музее у мемориала Ржевскому солдату откроют павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. C 26 ноября Музей Победы начал передавать все средства от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области