Игорь Руденя поздравил клубных работников Тверской области с профессиональным праздником

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30 ноября отмечается День клубного работника в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником сотрудников клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений Верхневолжья, а также ветеранов сферы культуры.
«Своим трудом вы способствуете сохранению богатейшего культурного наследия и самобытных традиций нашего региона, делаете жизнь в городах и районах насыщенной, интересной и разнообразной. Благодаря вашим талантам, инициативе и увлеченности любимым делом событийный календарь Верхневолжья наполнен яркими культурными и просветительскими мероприятиями», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.
28 ноября в областном ДК «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника в Тверской области. Лучшим специалистам вручены федеральные и региональные награды.
Благодарность Министра культуры РФ объявлена художественному руководителю Максатихинского районного дома культуры Михаилу Милосердову. Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждены заведующий информационно-методическим отделом Районного центра культуры и досуга из Лихославля Фаина Чуклина, художественный руководитель Мишневского сельского ДК Удомельского городского округа
Менсолу Шакурова. Благодарности Губернатора удостоены сотрудники районных центров и домов культуры из Осташковского городского округа, Калязинского, Пеновского и Фировского районов.
Также вручены областные премии лучшим клубным работникам, в том числе сельских территорий, сотрудникам киноорганизаций и лучшим сельским культурно-досуговым учреждениям.
В Тверской области благодаря участию в национальном проекте «Культура» ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы организаций культуры, развитию творческих объединений.
С 2020 по 2022 годы предусмотрен капитальный ремонт муниципальных учреждений. Кроме того, запланирована реконструкция Театра кукол в областной столице, Драматического театра в Вышнем Волочке.
В 2019 году по национальному проекту отремонтировано 4 сельских дома культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, поселке Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василево Кимрского района. На приведение в порядок учреждений было направлено порядка 17 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
Также по национальному проекту продолжится обновление музыкальных инструментов и оборудования в детских школах искусств, развитие муниципальных библиотек, виртуальных концертных залов.
Пресс-служба Правительства Тверской области