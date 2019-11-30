В Правительстве Тверской области обсудили развитие программы по формированию комфортной городской среды

Голосование по выбору проектов благоустройства городской среды в Тверской области с 2020 года будут проводить в более ранние сроки: до 1 марта года, предшествующего году проведения работ. Это повысит качество планирования и эффективность реализации проектов. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Голосование проводится в муниципалитетах с населением более 20 тыс. человек. В Тверской области это Тверь, Бежецк, Вышний Волочёк, Кимры Ржев, Торжок, Удомля, Бологое, Конаково, Нелидово, Осташков.

«Сегодня мы имеем хорошие возможности для развития городской среды. Жители региона должны видеть, что территория региона меняется к лучшему», — сказал Игорь Руденя.

В 2019 году по национальному проекту «Жильё и городская среда» на территории Верхневолжья благоустроено 56 дворовых территорий. Также завершается благоустройство общественных пространств, всего на этот год запланировано 93 объекта.

Общий бюджет регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на этот год — порядка 550 млн рублей, в том числе 411 млн рублей из областного бюджета. Всего в нём участвуют 54 муниципалитета.

Пресс-служба Правительства Тверской области