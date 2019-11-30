НКО Тверской области приглашают обсудить вопросы господдержки социально значимых инициатив

25 декабря 2019 года в Москве, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, пройдет ежегодная Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ». Главной темой станет государственная поддержка институтов гражданского общества и социального бизнеса. Регистрация открыта на сайте www.gosgrant.ru.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, очень важно поддерживать социально значимые проекты граждан. Глава региона считает – в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание необходимо уделять инициативам патриотической направленности.

В октябре 2019 года в Тверской области грантовую поддержку получил один из таких проектов – «Дорогами Победы». Запланированы «Уроки мужества» в рамках образовательно-экскурсионных поездок в Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а также на Ржевский мемориал Советскому солдату. Предполагается, что в экскурсиях примут участие около 500 юнармейцев и школьников Верхневолжья.

Участники конференции «ГОСГРАНТ» обсудят вопросы информирования о механизмах господдержки социально значимых проектов, совершенствования регламентов подачи заявок, а также поделятся лучшим опытом реализации субсидируемых проектов.

Организаторы конференции – Общенациональный союз некоммерческих организаций, Российская муниципальная академия и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области