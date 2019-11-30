В Тверской области «Речной дозор» проводит экомониторинг Волги и просветительскую работу со школьниками

В октябре 2019 года на базе Тверского суворовского военного училища начало работать отделение молодежного общественного экологического движения «Речной дозор». Оно сформировано из числа курсантов 5 курса 9 класса Тверского суворовского училища, в него вошли 17 суворовцев.

Отделение в Твери стало первым на Волге и включилось в реализацию проекта «Молодежное движение «Речной дозор» – за чистую Волгу!», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Участники движения следят за состоянием водных объектов Верхневолжья.

Для этого «дозоровцы» дважды в неделю отбирают пробы воды в Волге на двух точках в черте города Твери и проводят анализы качества воды. О результатах своих исследований члены «Речного дозора» в случае превышения показателей будут сообщать в местные надзорные органы.

Помимо ведения экомониторинга Волги участники движения занялись также просветительской деятельностью. Суворовцы-активисты для шестиклассников школы №1 города Твери провели эколого-просветительскую акцию по охране пресных вод. Школьникам рассказали о современных проблемах сохранения пресных вод в России, источниках и формах загрязнения, а также о работе по контролю качества речной воды, которую ведет «Речной дозор». «Дозорные» продемонстрировали приемы работы с портативной лабораторией экспресс-диагностики качества речной воды, а также провели викторину «Реки и озера Тверской области».

В 2019 году в Тверской области реализуются региональные программы по улучшению экологического состояния Волги и повышению качества питьевой воды. Они разработаны в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«Президент России Владимир Путин и Правительство страны оказывают серьёзную поддержку Тверской области. Для нас участие в этих проектах имеет особое значение: они дают возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры, сохранить Волгу для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области на реализацию региональной программы федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 года заложено более 3, 1 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей – средства федерального бюджета.

На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги выделят 3,2 млрд рублей, включая 2,3 млрд рублей федеральных средств.

Общественное движение «Речной дозор» – это комплексный проект в сфере экологии. Цель движения – участие в работе по сохранению водных ресурсов, развитие научно-исследовательской деятельности и волонтёрства, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам.

Помимо Твери свою работу начали еще два отделения «Речного дозора» на Волге – в Астрахани и Кстово.

Пресс-служба Правительства Тверской области