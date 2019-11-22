Материально-техническая база 170 школ Тверской области улучшена по региональной программе в 2019 году

В Тверской области в 2019 году участниками региональной программы по улучшению материально-технической базы станут больше школ, чем планировалось изначально. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Благодаря экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в рамках региональной программы, более 3,4 млн рублей будут направлены на проведение мероприятий в 27 образовательных организациях Верхневолжья. Распределение субсидий из областного бюджета проходит на основании поступивших от муниципалитетов заявок.

«В следующем году будет проведена ещё более комплексная работа по этому направлению. Главы муниципальных образований должны провести инспекционные поездки, детально изучить каждую школу у себя на территории и посмотреть, что ещё необходимо сделать или отремонтировать в образовательных организациях», - сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В настоящее время средства распределены между Вышневолоцким и Кашинским городскими округами, Ржевом, Западнодвинским, Калининским, Кесовогорским, Кимрским, Конаковским, Краснохолмским, Лихославльским, Старицким районами.

Для 16 образовательных организаций будет приобретено новое столово-кухонное оборудование, в 10 школах выполнят мероприятия по комплексной безопасности, в одной - проведут капитальный ремонт инженерных сетей.

Всего в 2019 году на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета выделено свыше 285,4 млн рублей. Участниками программы в текущем году уже стали 143 школы, расположенные в 37 муниципалитетах. С учётом принятых на заседании Правительства дополнений в общей сложности работы в этом году будут проведены в 170 школах.

Программа по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стартовала в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Средства в рамках программы направляются на капитальный ремонт кровель, санитарно-технических узлов, спортивных залов, помещений и инженерных сетей, замену окон.