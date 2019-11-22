ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ



В воскресенье, 24 ноября, в районном Дворце культуры «Современник» состоялся детский праздничный концерт, посвященный Дню матери, который отмечается в России в этот день.

Перед началом концерта в фойе ДК демонстрировались детские работы: рисунки и праздничные большие открытки, посвященные мамам. Их подготовили дети - участники творческих коллективов Дворца культуры. Праздник начался с дефиле «Я и мама», где эти самые дети красиво прошли по сцене под музыку вместе со своими мамами. Такое красивое зрелище зрительный зал встретил бурными аплодисментами.

На праздник пришли почетные гости: глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна ПИСАРЕНКО. Глава района поздравил всех с праздником:

- Дорогие наши мамы, бабушки, девушки, девочки, которые присутствуют сегодня в этом зале. Я думаю, что это великая честь - сегодня с этой сцены сказать слова признания и любви своим матерям, бабушкам. И говоря эти слова, я хотел бы, конечно, обратиться и к своей маме. Она сейчас далеко, но я верю, что она услышит. Потому что роднее мамы никого у человека больше на свете нет. Жизнь его начинается в утробе матери, и эта связь продолжается всю жизнь. Где бы мы ни находились, любовь матери всегда рядом с нами: она нас оберегает, подсказывает, и каждая мама хочет просто знать, что все с нами хорошо. Сегодня хочется сказать нашим мамам: мы вас любим, берегите себя и будьте с нами дольше. Наш президент Владимир Владимирович Путин в национальных проектах основным направлением обозначил демографию и заботу о женщинах, матерях. Сейчас действует очень много социальных программ, чтобы поддержать материнство, поддержать семьи. На уровне Тверской области это поддерживается и губернатором Игорем Руденей. На сцене вы видите подарочную коробку с приданым для малыша, с теми вещами, которые пригодятся ему в первые месяцы жизни. Всего сегодня существует более 18 выплат для наших матерей: от материнского капитала до поддержки матерей в трудной жизненной ситуации. И хорошо, что такая поддержка есть. От себя лично и от губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени разрешите еще раз поздравить всех с этим светлым и хорошим праздником. Будьте счастливы! Мира вам!

С теплыми словами в адрес мам и бабушек также выступили Наталья Василенко и Татьяна Писаренко. Они отметили, что первое слово, которое ребенок произносит в своей жизни, - это «мама», и что как мать бережет свое дитя, так и мы, повзрослев, должны так же относиться к своим родителям, и в первую очередь – к своей маме, которая нас родила, вырастила и воспитала. Сильнее, чем материнcкая любовь, ничего нет в мире любви. И дети должны платить своим матерям тем же.

День матери – это замечательный повод для того, чтобы торжественно вручить памятную медаль «Родившемуся в Тверской области» новорожденным детям города и района. Из рук главы района эту медаль получили юные жители г. Конаково Аня Железнова (мама Виктория Владимировна, папа Павел Александрович), близнецы Аврора и Афина Носовы (мама Светлана Владимировна, папа Сергей Александрович), Матвей Оначенко (мама Елена Вячеславовна, папа Виталий Владимирович), Артем Худяков (мама Инга Андреевна), Арсений Мурыгин (мама Ксения Андреевна, папа Артем Владимирович), Миша Цыганов (мама Надежда Валерьевна, папа Максим Александрович), Вика Исакова (мама Наталья Олеговна, папа Сергей Евгеньевич), Вероника Кулакова (мама Наталья Сергеевна, папа Алексей Васильевич) и Лиза Быличкина (мама Людмила Сергеевна, папа Максим Александрович). Многие выходили получать награды целыми семьями, ну а у кого папа в этот день работал - награды получали мамы с детками.

Коллективы Дворца культуры также поспешили поздравить всех мам и бабушек и подарить творческие подарки. Свое искусство показали зрителям солисты и творческие коллективы ДК «Современник». Это Е. Коннова, Д. Волкова, танцоры из спортивно-танцевального клуба «Mary dance» (рук. М. Сокрутницкая), Анна Барамыгина (рук. Т. Темерова), Катя Петрова, хорео-графический ансамбль «Ритм» (рук. Н. Капитанова), Кристина Бушманова (рук. Е Дудинова), Маргарита Брессолье, солистка хореографического ансамбля «Жемчужина» Елизавета Шаркунова, Милена Володина (рук. Е. Дудинова), Вера Куликова (рук. О. Бардакова), Артем Егоров и Мария Рычкова («Mary dance»), Каролина Воробьева (рук. Е. Дудинова), хореографический ансамбль «Тип-Топ» (рук. Е. Жугару), Ирма Костромина и Татьяна Темерова. Также всем многодетным мамам, находившимся в зале, вручены сертификаты на посещение кинозала «Глобал синема», который находится в ДК «Современник». Их получили Марина Анатольевна Юртаева (трое детей), Елена Владимирова Ильина (трое детей), Анна Александровна Максимова (трое детей), Наталья Жукова (трое детей), Элеонора Львовна Лисина (трое детей), Татьяна Воробьева (четверо детей), Ольга Валерьевна Степанова (трое детей), а также Наталья Николаевна Варгина, Ирина Валерьевна Липатова, Юлия Георгиевна Петрова, Анжела Хамитовна Алексеева, Елена Александровна Астровская, Елена Уварова, Ирина Солсаева, Анастасия Накостик, Жанна Бушманова и другие.

Концерт закончился тем, что все участники коллективов вышли на сцену с шарами, на которых было написано «Мама, я тебя люблю». Под аплодисменты зала дети подарили шарики своим мамам и бабушкам.

Люблю тебя, мама,

За что – я не знаю,

Наверно, за то, что дышу и мечтаю

И радуюсь солнцу и светлому дню,

За это, родная, тебя я люблю!