С ЮБИЛЕЕМ!

На днях свое 90-летие

отметил Юрий Васильевич

ЧУРБАНОВ, который долгое время возглавлял

Конаковскую ПМК-15.

Уважаемый Юрий Васильевич!

От всего сердца примите самые теплые поздравления с 90-летним юбилеем!

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию талантливого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой победы добиваться. Вы никогда не жалели сил на работу по развитию Конаковского района, улучшению качества жизни своих земляков. Мы знаем и ценим вас как профессионала своего дела, человека с принципиальной жизненной позицией, новатора. Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, мудрость руководителя.

В день вашего юбилея от всей души желаем вам и вашим близким счастья и здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, исполнения всех желаний, благополучия, душевного комфорта, осуществления замыслов, вдохновения, удачи и успехов в делах.

С уважением,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин,

крестьянское хозяйство

«Белое озеро».