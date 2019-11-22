С ЮБИЛЕЕМ!

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На днях свое 90-летие
отметил Юрий Васильевич
ЧУРБАНОВ, который долгое время возглавлял
Конаковскую ПМК-15.
Уважаемый Юрий Васильевич!
От всего сердца примите самые теплые поздравления с 90-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию талантливого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой победы добиваться. Вы никогда не жалели сил на работу по развитию Конаковского района, улучшению качества жизни своих земляков. Мы знаем и ценим вас как профессионала своего дела, человека с принципиальной жизненной позицией, новатора. Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, мудрость руководителя.
В день вашего юбилея от всей души желаем вам и вашим близким счастья и здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, исполнения всех желаний, благополучия, душевного комфорта, осуществления замыслов, вдохновения, удачи и успехов в делах.
С уважением,
глава Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин,
крестьянское хозяйство
«Белое озеро».