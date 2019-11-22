Анонс выходного дня... и не только

30 ноября (суббота)

- Юбилейный концерт ДЮЦ «Новая Корчева». ДК «Современник». Открытие выставки – в 13.00, начало концерта в 14.00. Вход свободный.

- 14-й традиционный конаковский фестиваль «Рок-осень». ГДК им. Воровского. Начало в 14.30, вход платный.

- Чемпионат области по джиу-джитсу. ФОК (ул. Баскакова, д. 20А). Начало в 10.00, вход свободный.

- Кубок Конаковского района по футболу 1/8 - 1 этап. СК «Олимп», вход свободный.

- Первенство России по футболу среди команд 1-й лиги, зона «Московская область» (СМК-Конаково – Кристалл-Заречье, г. Подольск). СК «Олимп». Начало в 14.00, вход свободный

1 декабря (воскресенье)

- Первенство области по джиу-джитсу. ФОК (ул. Баскакова, д. 20А). Начало в 10.00, вход свободный.

- Кубок по плаванию «Юный чемпион». ДС «Дельфин». Начало в 9.40, вход свободный.

- Прямая трансляция из Тверской филармонии – концерт ХШМиЮ г.Конаково «Звучат мальчишек голоса». ДК «Современник». Начало в 12.00, вход свободный.

- Городской конкурс цирковой режиссуры «Сам себе режиссер». ГДК им. Воровского, начало в 16.00.

4 декабря (среда)

- Встреча с автором-исполнителем иереем Андреем Гуровым. ДК «Современник». Начало в 19.00, вход за пожертвование.

- Виртуальный концерт фортепианной музыки Даниила Саямова. ДК «Современник». Начало в 18.30, вход свободный.