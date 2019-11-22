Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
30 ноября (суббота)
- Юбилейный концерт ДЮЦ «Новая Корчева». ДК «Современник». Открытие выставки – в 13.00, начало концерта в 14.00. Вход свободный.
- 14-й традиционный конаковский фестиваль «Рок-осень». ГДК им. Воровского. Начало в 14.30, вход платный.
- Чемпионат области по джиу-джитсу. ФОК (ул. Баскакова, д. 20А). Начало в 10.00, вход свободный.
- Кубок Конаковского района по футболу 1/8 - 1 этап. СК «Олимп», вход свободный.
- Первенство России по футболу среди команд 1-й лиги, зона «Московская область» (СМК-Конаково – Кристалл-Заречье, г. Подольск). СК «Олимп». Начало в 14.00, вход свободный
1 декабря (воскресенье)
- Первенство области по джиу-джитсу. ФОК (ул. Баскакова, д. 20А). Начало в 10.00, вход свободный.
- Кубок по плаванию «Юный чемпион». ДС «Дельфин». Начало в 9.40, вход свободный.
- Прямая трансляция из Тверской филармонии – концерт ХШМиЮ г.Конаково «Звучат мальчишек голоса». ДК «Современник». Начало в 12.00, вход свободный.
- Городской конкурс цирковой режиссуры «Сам себе режиссер». ГДК им. Воровского, начало в 16.00.
4 декабря (среда)
- Встреча с автором-исполнителем иереем Андреем Гуровым. ДК «Современник». Начало в 19.00, вход за пожертвование.
- Виртуальный концерт фортепианной музыки Даниила Саямова. ДК «Современник». Начало в 18.30, вход свободный.