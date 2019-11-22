5 декабря - День добровольца (волонтера)

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем добровольца и волонтера в России!

В Тверской области праздник объединяет тысячи отзывчивых и энергичных людей разных возрастов – тех, кто по зову сердца приходит на помощь другим, бескорыстно служит обществу, приносит пользу своей стране и родному краю.

Верхневолжье входит в число лидеров развития добровольческого движения в Центральном федеральном округе. Наши волонтеры подтвердили высокий уровень подготовки при проведении масштабных мероприятий международного уровня, реализации важных социальных, экологических и патриотических проектов. Добровольцы Верхневолжья поддерживают ветеранов, трудятся в медицинских учреждениях, пропагандируют здоровый и безопасный образ жизни, помогают находить пропавших людей, благоустраивают памятные места и сохраняют природу.

Благодарю вас за активную жизненную позицию и добрые дела.

Желаю волонтерам и добровольцам Верхневолжья осуществления всех планов и новых успехов в созидательном труде, важном для Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые волонтеры Конаковского района!Дорогие друзья!

Искренне поздравляем с Днем добровольца (волонтера) всех неравнодушных, ответственных, целеустремленных жителей Конаковского района, всех, кто хочет быть полезен своей стране, своей малой родине, людям.

Много сил и времени вы отдаете добровольческим проектам, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Свою душу, свое сердце вы вкладываете в волонтерскую работу, бескорыстно служите обществу и стремитесь сделать этот мир лучше.

Примите слова благодарности за ваши добрые поступки, за активную гражданскую позицию, за следование славным традициям подвижничества и гуманизма.

В Конаковском районе волонтёрское движение активно развивается. Волонтёры района принимают участие в организации и проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь пожилым, социально незащищенным и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, помогают в здравоохранении, образовании, экологии, благоустройстве. Уверены, к добровольческому движению ежегодно будут присоединяться люди всех поколений, чтобы внести свой вклад в общее дело.

От всей души желаем вам неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов во всех ваших начинаниях!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.