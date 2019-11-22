МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ход реконструкции – под контролем



Рабочая группа в составе министра Тверской области энергетики и ЖКХ Александра Цветкова, главы Конаковского района Олега Лобановского, заместителя главы администрации Конаковского района по ЖКХ Натальи Малаховой, председателя общественного совета Конаковского района Владимира Барышникова, представителей стройконтроля, подрядчиков провела выездную проверку по ходу реконструкции теплоснабжения в селе Селихово и селе Городня Конаковского района.

Было отмечено, что по объектам идет отставание от графика производства работ, связанное с выполнением непредвиденных объемов, выявленных в ходе реконструкции. А именно - в Селихове часть проектных решений невозможно реализовать из-за несоответствия с фактическим расположением действующих коммуникаций, требуется внесение изменений в рабочую документацию, после чего возможно продолжение реконструкции. В Городне в проектно-сметной документации проекта отсутствовали работы по демонтажу надземной теплотрассы и демонтажу труб действующей теплотрассы.

Министр и глава района лично проверили весь объем выполненных работ, на месте проработали с подрядчиками перечень мероприятий для сокращения сроков отставания, поставили задачу выполнения всего комплекса работ до конца текущего года. По итогам проверки подрядчики разработали новые графики производства работ, увеличили численность персонала и техники. Администрация Конаковского района как заказчик ежедневно ведет контроль за неукоснительным выполнением графика работ. Со стороны глав поселений прикладываются все усилия для завершения работ в установленные сроки.



Нина Логинова – победитель в номинации «Игра

и игрушка» Всероссийского профессионального

конкурса «Воспитатель года России»



В ноябре состоялся заключительный этап Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году, в котором приняли участие 79 победителей региональных этапов конкурса «Воспитатель года» из 79 регионов Российской Федерации.

Тверскую область на десятом юбилейном конкурсе «Воспитатель года» представляла Нина Логинова, воспитатель МБДОУ детский сад №10 города Конаково. В качестве регионального сопровождающего была направлена Екатерина Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

В ходе профессионального состязания конкурсанты провели мастер-классы для коллег своей подгруппы. Нина Логинова была очень убедительна. Рассказывая об использовании игровых технологий в работе с детьми младшего дошкольного возраста, она смогла заинтересовать всех присутствовавших в аудитории коллег, зарядить их энергией и позитивом. На практическую часть её мастер-класса вышли не только конкурсанты, но и сопровождавшие. Нина Алексеевна была отмечена Московским государственным психологопедагогическим университетом - партнёром конкурса и награждена дипломом победителя в номинации «Игра и игрушка». Поздравляем Нину Алексеевну Логинову за победу в самой «дошкольной» номинации «Игра и игрушка», которой удалось полностью раскрыть свой профессиональный, творческий и личностный потенциал. Благодарим за достойное представление Тверской области, Конаковского района на финале Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», за высокое профессиональное мастерство и творчество, оптимизм и волю к победе.

Хочется отметить и тех, кто на протяжении нескольких месяцев поддерживал Нину Алексеевну, ту эффективную команду, которая помогала ей готовиться к конкурсу. В её составе: Екатерина Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, Наталья Мишнева, заведующий МБДОУ детский сад №10 Конаково, Светлана Хрестина, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №1» деревни Мокшино, коллеги Нины Алексеевны Наталья Арханкина и Ирина Курбатова, воспитатели МБДОУ детский сад №10 Конаково. Всем желаем удачи и новых творческих и профессиональных успехов.



Общественная приёмка дороги в Юрьево-Девичьем



23 ноября в Юрьево-Девичьеском сельском поселении по инициативе главы Андрея Лукьянова состоялась общественная приёмка дороги Рождествено - Юрятино. Каждый желающий мог принять участие и высказать свои рекомендации. В мероприятии приняли участие представители заказчика - Дорожного фонда Тверской области, подрядчика, местные депутаты и более 20 жителей. Вначале Андрей Николаевич объяснил собравшимся цель проведения общественной приёмки. Дело в том, что эта дорога стоит на балансе Дорожного фонда Тверской области, который получил деньги на её ремонт из областного бюджета, провёл торги и выбрал подрядчика. Эти деньги не поступали ни в районный бюджет, ни в бюджет сельского поселения. Соответственно, Дорожный фонд Тверской области принимает выполненную работу у подрядчика, представителей поселения в приёмной комиссии нет. По закону всё верно, но справедливо ли? Ведь дорога нужна прежде всего жителям Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Они, как никто, знают каждый проблемный участок и понимают, какие трудности могут их ожидать в период весенней распутицы. Поэтому и было принято решение перед официальной приёмкой провести приёмку общественную, выявить недостатки и обратить на них внимание заказчика и подрядчика.

Жители вместе с заказчиком и подрядчиком проехали все 28 километров трассы, останавливались на проблемных участках, обсуждали технологию проведения работ, риски и недостатки. Обсуждение получилось бурным, многие вопросы были сняты в ходе дискуссии, но выявлено два участка, где стоит вода, и весной точно будут проблемы. Заказчик и подрядчик согласились с тем, что вопрос водоотведения должен быть решён. Общественная рекомендация жителей Юрьево-Девичьевского сельского поселения заказчику - не принимать дорогу до устранения недостатков.

Надо отметить, что накануне, 15 ноября, межведомственная комиссия по приемке в эксплуатацию после проведения ремонта автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Рождествено - Юрьево-Девичье - Юрятино, в состав которой вошли руководство и должностные лица администрации Конаковского и Калининского районов, представители подрядчика и заказчика, члены общественной палаты Тверской области, проверила всю протяженность дороги, в ходе которой также были выявлены недостатки и обозначены замечания.

Положительного решения по приемке в эксплуатацию обозначенной дороги не принято.

Своими секретами со студентами поделились

опытные наставники, которые уже достигли

определенных высот в бизнесе



В Конаковском районе прошел мастер-класс для студентов профессионального колледжа. Его провела предприниматель района Елена Булыга. Название тренинга «Истории успеха предпринимателей Конаковского района». В непринужденной дружеской обстановке Елена Булыга поделились знаниями, опытом открытия и ведения бизнеса, рассказала о своем профессиональном пути, о том, как стать по-настоящему успешным бизнесменом.

Открывая мероприятие, первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко отметила, что в рамках муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проводится серия встреч предпринимателей Конаковского района со студентами. Это прекрасная возможность для молодежи напрямую пообщаться с ведущими бизнесменами, узнать их мнение по самым актуальным темам, развеять сомнения по открытию собственного дела, поставить новые цели и выделить конкретные задачи. Наталья Владимировна выразила уверенность, что студенты найдут ответы на все интересующие вопросы и у них появится больше стимулов для открытия собственного дела. Елена Булыга рассказала, с чего стоит начинать своё дело, с какими трудностями можно столкнуться в этой сфере. Студенты с неподдельным интересом слушали предпринимателя, задавали вопросы о предприятии, о личной жизни, о том, какими знаниями нужно обладать для открытия своего дела, и получали исчерпывающие ответы.

В конце диалога участники обменялись мнениями о пользе таких встреч. Ребята отметили, что узнали много нового и полезного, поблагодарили за содержательный диалог и высказали мнение о том, что яркие примеры успешных людей лучше всего мотивируют к продуктивной деятельности.

В завершение встречи модератор Елена Булыга выразила слова признательности за совместное сотрудничество, направленное на развитие предпринимательства и приобщение молодежи с активной гражданской позиции к основам бизнеса.

Комментарий по теме:

Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в Конаковском районе Владимир Худяков:

- Предпринимательство - это одна из форм самореализации личности. И для каждого эта самореализация особенная: для кого-то творческая, а для кого-то вынужденная. Но абсолютно для каждого предпринимателя - это ежедневный труд, саморазвитие, совершенствование знаний и умений.

И, давая напутствие молодёжи, хочется отметить следующее: прежде чем стать предпринимателем, нужно стать специалистом и профессионалом дела. Почувствовать, что такое труд и занятость. И только тогда, ощутив в себе силы и получив необходимый уровень знаний и опыта для изменения реальности и создания нового, человек будет способен на это.

Елена Булыга:

- Считаю очень верным направление работы администрации Конаковского района со студентами по темам: «Предпринимательство», «Предпринимательское мышление», «Бизнес-план», «Финансовая грамотность». Радует тот факт, что в нашем районе много примеров успешного предпринимательства: Дворец спорта «Дельфин», «Велоштат», Центр ремёсел «Конаковский фаянс», «ДомоКафе», детская игровая комната «Сказка», клуб робототехники «StartJunior», детский центр «Развивайка», «Fitsila» и т.д. Предпринимателю никогда не было легко вести свой бизнес, не все выдерживают конкуренцию, у тех, кто действует несмотря ни на что, есть мечта, цель, миссия.

Успешный предприниматель всегда ищет возможности развития своего бизнеса, сильных партнеров, изучает и внедряет новые продукты и услуги, использует современные технологии для продвижения своего бизнеса. Предпринимательство - это постоянный творческий поиск.

На своей встрече со студентами Конаковского колледжа я постаралась донести очень простые, но очень важные, на мой взгляд, истины: выбирай правильное окружение, слушай свое сердце в выборе профессии, т.к. это и есть твоя жизнь, оказывай более важные и качественные услуги, учись профессии, общению, умению решать задачи, которые подкидывает жизнь, люби то, чем занимаешься, создавай команду единомышленников и никогда не сдавайся, как бы ни было трудно. Хорошо, что встречи «Истории успеха предпринимателей Конаковского района» будут иметь систематический характер, они будут полезны как молодежи, так и для предпринимателей. Поверьте, у молодежи есть чему поучиться!

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА