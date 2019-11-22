К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

(Окончание. Начало в №№ 42, 43, 44).

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЗАВОДА (1944 – 1945 годы)



1944 год завод встретил в напряжённом труде. Улучшение обстановки на фронте вело к улучшению бытовых условий трудящихся в тылу, а это вызвало повышение спроса на посуду. Однако фарфоро-фаянсовой промышленности был нанесён серьёзный ущерб. Правительство ставило перед коллективом задачу дальнейшего наращивания выпуска продукции. Но для этого уже не хватало электро -энергии. Заводская электростанция не могла обеспечить возрастающую потребность в ней. На начало года завод получал лишь 65 процентов довоенного количества энергии. Не менее сложно было с комплектованием рабочих кадров. Уходили на фронт квалифицированные рабочие старших возрастов, подрастали и становились в ряды защитников Родины те ребята, которые пришли на завод 15-16 летними подростками. Заменить ушедших становилось некем.

По-прежнему сложным было положение с сырьём. Хотя начали работать карьеры в Донбассе и Воронежской области, глина оттуда поступала нерегулярно из-за транспортных трудностей. Вместе с тем, повысились требования к качеству изделий и их товарному виду.

И хотя шла война, рождались и подрастали дети, которым нужны были гигиенические игрушки. Поэтому в план завода было включено производство игрушек – делал завод головки для кукол, которые можно было пришивать к тряпичному туловищу. Таким образом получалась почти настоящая кукла.

Сложной проблемой было и обеспечение завода металлом для ремонта оборудования и возмещения оборудования, не вернувшегося из эвакуации.

Надо подчеркнуть, что большинство этих проблем успешно решалось. Ведущую роль в этом сыграла партийная организация, которая смело ставила вопросы перед вышестоящими организациями.

Летом 1944 года на базе заводской школы ФЗУ была создана школа ФЗО, входившая в состав государственных трудовых резервов. В Конаково приехала учиться молодёжь из других районов Калининской области. Это усилило приток рабочих.

Было получено разрешение правительства, и выделены денежные средства и материальные ресурсы для сооружения высоковольтной линии электропередач 35 кв Конаково - Темпы с подсоединением её к «Мосэнерго». Это мероприятие имело уже перспективный характер и решало энергетическую проблему завода и города на ближайшие четверть века.

Летом 1944 года началось строительство. Вырубались просеки на лесных участках трассы, заготавливался лес для опор и т.д. В этой работе большое участие приняли комсомольцы.

В заводской лаборатории под руководством Ивана Яковлевича Юрчака велась научно-исследовательская работа по изучению местных глин. Создавались более совершенные массы с применением уральского и местного сырья. Повысилась белизна и прочность черепка, снизилось количество технологических отходов.

В августе на свободных производственных площадях и на базе чугунолитейного участка начал действовать ремонтно-механический завод «Главфарфора», который должен был освоить производство несложного оборудования и запасных частей для российских фарфоро-фаянсовых заводов.

В связи с тем, что было принято решение не восстанавливать разрушенный фаянсовый завод «Коминтерн» в городе Волхове, по разрешению Наркомата посылались на развалины этого предприятия бригады для разборки завалов и извлечения из них металла, оборудования и огнеупорного кирпича, которые доставлялись в Конаково и использовались для текущих потребностей.

В 1944 году коллектив завода значительно помолодел. В цехах трудились 600 юношей и девушек из общей численности 860 человек. Из числа молодёжи 237 были комсомольцами. Учитывая это, партком поддержал инициативу комитета комсомола, секретарём которого была В.П.Бабина, о создании комсомольско-молодёжных бригад. Бригады юных объединили 205 молодых рабочих. Наибольшего успеха в соревнованиях этих бригад добивались бригады Грязновой, Шелгуновой, Михайловой, Барминой, Воронцовой, Логиновой и других (в документах приведены только фамилии бригадиров без инициалов. - Г.Л.).

В результате напряжённого труда коллектива в 1944 году было выпущено 11,1 миллиона изделий на сумму 14,7 миллиона рублей. Это было почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Около 15 процентов продукции украшено надглазурными декорами, что в 1,5 раза больше, чем в 1943 году. В числе продукции было 108,8 тысячи подкладных суден, 46,5 тысячи детских игрушек и около 100 тысяч курительных мундштуков. На 64 процента в год выросла производительность труда.

Таким образом, в 1944 году вместе с крупными победами Советской Армии на всём фронте от Чёрного до Баренцева моря значительных успехов добился и коллектив завода. Основами этих успехов были мероприятия по восстановлению заводского хозяйства, проведённые в 1942 и 1943 годах.

Конечно, в период войны трудно говорить о развитии художественного качества продукции, поскольку всё производство было подчинено жёсткому рационализму военного времени. И тем не менее, как мы уже знаем, довольно значительное количество продукции декорировалось ручной росписью и цветными глазурями. Готовились кадры живописцев.

В 1943-1944 годах на заводе наездами работают И.Г.Фрих-Хар и М.П.Холодная. Они создали в эти годы произведения, отражавшие события тех исторических лет. И.Г.Фрих-Хар создал одно из выдающихся своих произведений - скульптурную композицию «Прощание». Один экземпляр этого произведения хранится в Государственной Третьяковской галерее. М.П.Холодная выполнила замечательную скульптуру «Киргизка с валенками», в которой показывает жанровую сценку из жизни глубокого тыла – киргизская девушка несёт на сборный пункт тёплые вещи для солдат Советской Армии. В.Г.Филянская создаёт настенный пласт «Салют Победы» и другие произведения.

Особенно успешно работал коллектив в первом полугодии победного 1945 года. В докладе о работе завода за этот период директор завода М.А.Шинский, принявший дела у назначенного на работу в «Главфарфор» П.Ф.Доценко, сообщил, что в первом полугодии в натуре план был выполнен на 103,5 процентов, в валовом начислении - на 112,8 процента, а производительность труда повышена на 16,5 процента.

Не было границ трудовому энтузиазму рабочих. В числе стахановцев и ударников социалистического соревнования был 761 рабочий из 904 человек, состоявших в списках завода в 1 полугодии 1945 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведённые в предыдущих материалах факты и события показывают, что коллектив Конаковского фаянсового имени М.И.Калинина под руководством партийной организации, несмотря на огромные трудности и потери военного лихолетья, своим героическим трудом вносил посильный вклад в дело разгрома гитлеровской Германии. Трудовой подъём всего коллектива, стахановское и ударническое движение, движение комсомольско-молодёжных бригад, инициатива и смелый творческий поиск и настойчивость административно-технического персонала позволяли поддерживать производство на оптимальном уровне и одновременно заложить базу для дальнейшего роста и совершенствования завода.

За годы войны коллектив завода 10 раз завоёвывал первые места в социалистическом соревновании фарфоро-фаянсовых заводов республики. Трижды заводу вручалось переходящее Красное знамя Наркомата местной промышленности РСФСР и ВЦСПС.

За успехи в труде и успешное выполнение фронтовых заказов около 900 рабочих и специалистов были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»

Г.В. ЛУБОВ.

ОТ ПОИСКОВ СИНЕГО КАМНЯ ДО КОРЧЕВСКОЙ СТАРИНЫ



В этом номере «Зари» в рамках публикаций, посвященных грядущему 90-летию Конаковского района, мы размещаем материал краеведа Михаила Семенова о его коллеге, который очень много сделал для краеведения и для сохранения памяти о наших предках – о Константине Ивановиче СЧЕТЧИКОВЕ. В честь юбилейных торжеств администрацией Конаковского района принято решение переиздать краеведческие труды этого автора.

Из приволжской деревушки Санниково, которая находилась на левом берегу близ города Корчева, родители Константина Ивановича Счетчикова переехали в Дмитрову Гору в 1936 году. В эту пору тогда из Cанниково в Дмитрову Гору перевезли несколько десятков жилых деревянных домов, земельные наделы под которыми должны были навечно уйти под воду Иваньковского водохранилища.

23 марта 1937 года опустился тяжелый металлический занавес Волжской плотины, после чего началось быстрое затопление всей территории будущего водохранилища. И уже 27 марта волжская вода вошла в канал, а 6 апреля уровень воды в Московском море достиг проектной отметки.

Родители К.И.Счетчикова навсегда простились со своей родной деревней, и на душе у каждого остались только грусть и тоска. Надо было осваивать новое местожительство, налаживать свой быт и, конечно, привыкать к новым людям. Дмитрова Гора встретила переселенцев радостно и одновременно настороженно. С радостью, потому что новые люди - это дополнительные рабочие руки в колхозе, которых всегда не хватало, а с настороженностью оттого, что под застройку переселенцам отдавали не самые худшие колхозные земельные полосы.

Уже следующей весной, 14 апреля 1938 года, в семье Счетчиковых родился долгожданный сынок Константин. Рождение ребенка для супругов Счетчиковых станет знаковым событием в укреплении нового родимого гнездышка.

Однако вскоре началась война, и почти все мужики ушли на фронт, а младшим сыновьям отцов заменили старшие братья. Маленькому трехлетнему Косте теперь иногда приходилось прятаться с соседскими ребятишками в оврагах, когда фашистские самолеты кружили над Дмитровой Горой. Не обошел стороной их и страшный голод войны, почти весь колхозный урожай отправлялся на фронт для победы. И несмотря на то, что село находилось в прифронтовом тылу, дух войны в колхозе стоял все долгих четыре года. Да и в первый класс Дмитрогорской школы Косте пришлось пойти немного позднее, так как в первые годы войны все школьные корпуса занимал военный госпиталь.

Детство Константина Ивановича выпало на тяжелые годы войны, но он все же с особым трепетом его вспоминает. Особенно ему запомнился День Победы. День, когда радовалась вся Гора от мала до велика, а мама испекла в печи большой ржаной каравай, и тогда казалось, что вкуснее этого горячего хлеба нет ничего на свете!

В школе Константин Иванович всегда интересовался историей и географией родного края, особенно ему хотелось узнать все о родной Дмитровой Горе. Он часто слышал от местных стариков разнообразные истории и байки и, конечно, донимал своими расспросами любимую учительницу - Анну Николаевну Кузину (сестру Героя Советского Союза - командира партизанского отряда И.Н.Кузина). Особенно его интересовала история про синий камень на речке Полозовке близ Пенского болота, обросшая многочисленными легендами. На школьных уроках Константин часто приговаривал своей учительнице: «Анна Николаевна, я обязательно найду этот синий камень!».

Константин Иванович окончил школу в 1957 году, вскоре отслужил в армии, а затем начал свой трудовой стаж электриком на Метрострое в Москве, одновременно учась на историческом факультете вечернего отделения МГУ имени М.В.Ломоносова.

Еще будучи студентом, он серьезно задумался над изучением истории корчевского края. Эта мысль не покидала его и тогда, когда он стал работать старшим научным сотрудником Музея-усадьбы в Кусково. Константин Иванович часто приезжал на свою малую родину, бывал во всех селениях Конаковского района, встречался с местными жителями, проводил свои сравнения и исследования с многочисленными архивными данными.

И вот в 1990 году в печатном виде выходит его первая научно-историческая работа «Корчевская старина», посвященная Корчеве и многим деревням Корчевского уезда. Позднее будут изданы вторая и третья, а в дальнейшем - и все десять таких брошюр, в которых будет отражена история всех селений Конаковского района.

В третьей книге Константин Иванович подробно опишет историю своей родной Дмитровой Горы, из которой станет известно, что первое упоминание в переписных книгах о Дмитровой Горе датировано 1678 годом. Скорее всего, Дмитрова Гора появилась гораздо раньше, однако у историков принято считать датой отсчета рождения поселения первое документальное упоминание.

Сегодня благодаря научно-историческим работам К.И.Счетчикова мы можем подробно изучать историю конаковского края, а главное, все его работы - это не просто размышления, а серьезные, исторически достоверные труды, над которыми долго и усердно работал автор.

Однако у К.И.Счетчикова есть еще одно увлечение - коллекционирование русской керамики, к которому он относится с особым интересом, и неслучайно его первые научные труды в Музее-усадьбе Кусково были посвящены этой тематике. Сейчас в Кусково в экспозициях музея керамики хранятся и шедевры конаковского фаянса, а параллельно с работами «Корчевская старина» у Константина Ивановича вышло познавательное научно-исследовательское издание «Русский керамический сборник». Этот труд востребован и по сей день. И так как изучению конаковского фаянса Счетчиков посвятил очень продолжительную часть своей жизни, ему довелось консультировать создателей нового музея «Конаковский фаянс» при районной центральной библиотеке.

В прошлом году в Дмитровой Горе отметили юбилей нашему земляку, ему исполнилось ровно 80 лет. Поздравить историка и краеведа приехали многие его коллеги: краеведы, историки, музейные работники, библиотекари, представители образования и культуры. На торжественном вечере в адрес Константина Ивановича звучали самые добрые поздравления и пожелания, ведь конаковцы гордятся своим историком и краеведом.

На сегодняшний день в музее краеведения «Родимая сторонушка» села Дмитрова Гора Константину Ивановичу Счетчикову посвящена небольшая экспозиция, где можно увидеть его научно-исторические работы «Корчевская старина», а также предметы из личных коллекций и фотографии из семейного фотоархива краеведа.

В следующем году наш Конаковский район отметит большую историческую дату - 90-летие со дня своего образования, поэтому у нас есть хороший повод еще раз взять в руки труды Константина Ивановича Счетчикова «Корчевская старина» и обратиться к истории нашей малой родины, тем более что в администрации Конаковского района принято решение о переиздании исторических работ К.И.Счетчикова.

Михаил Семенов, краевед.