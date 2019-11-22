Планируется установка контейнеров для раздельного сбора мусора в Конакове



В 2019 году в России дан старт перехода на новые правила по обращению с ТКО. Основная задача – снизить экологические риски от мусора, который человечество производит ежесекундно. Самый действенный шаг в этом направлении – раздельный сбор отходов и вторичная переработка. При введении такой системы основная масса мусора становится ресурсом, из него производятся новые вещи, компост.

В тверском регионе частично уже запущен раздельный сбор мусора. На многих контейнерных площадках в Твери установлены сетки для пластика и алюминия. Областной центр выступает в качестве пилотного проекта, опыт которого будет в дальнейшем распространен и в остальные муниципалитеты. Отдельно собираемые фракции идут непосредственно на переработку. В нашем регионе действует одно из ведущих в стране предприятий по переработке – Тверской завод вторичных полимеров. Ежемесячно на нем дается новая жизнь 60 миллионам ПЭТ-бутылок.

В ряде ТСЖ («Смоленский, 8/2», «Химинститута, 45» и другие) ведется более детальный сбор отходов – по нескольким фракциям. Для поддержания такой инициативы жильцов региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство» разработал листовки с перечнем актуальных адресов и контактов пунктов приема вторсырья в Твери и разослал их управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК региона для распространения информации в многоквартирных домах. Есть примеры, когда жители, объединившись, сдают вторсырье, а вырученные деньги направляют на общедомовые нужды.

На данный момент ведется системная работа по внедрению дуальной схемы сбора отходов. Такая же система внедрена в Москве. Это наличие двух контейнеров – для сухих и мокрых отходов. Постепенно они должны появиться на большинстве контейнерных площадок. Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Тверьспецавтохозяйство» произвел закупку синих контейнеров-сеток. Порядка двухсот уже поступило в Тверь. Они будут размещены в Заволжском районе областного центра. Затем планируется установка таких контейнеров в Конакове.

В синий контейнер пойдут сухие отходы, которые можно практически сразу направлять на переработку. Зеленый контейнер предназначен для так называемого мокрого мусора, который требует тщательной очистки, сортировки, и в дальнейшем часть его будет поступать на перерабатывающие заводы, часть идти в компост и часть – на захоронение. Задача – уменьшать процент захораниваемого мусора. Пример современного комплекса сортировки и переработки был показан тверским общественникам в Зарайске, куда областное министерство природных ресурсов и экологии и региональный оператор организовали экскурсию.