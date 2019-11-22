КОНАКОВСКАЯ ГРЭС ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Конаковская ГРЭС, производственный филиал ПАО «Энел Россия», готова к отопительному сезону 2019-2020 гг. Это официально было подтверждено заключением Министерства энергетики РФ из расчета Индекса готовности электростанции к работе в отопительный сезон.

Значения показателей Индекса формировались на основании отраслевой отчетности компании и по результатам данных, предоставленных Системным оператором и Ростехнадзором.

Для подтверждения готовности Конаковской ГРЭС к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг. на электростанции выполнен целый ряд мероприятий. Специальные комиссии ПАО «Энел Россия» и Ростехнадзора контролировали порядок подготовки объектов электростанции.

В соответствии с согласованным с Системным оператором графиком ремонтов выполнены работы по текущим ремонтам, и завершен комплекс работ на открытых распределительных устройствах 220 кВ, 330 кВ и 500кВ. К настоящему моменту проведены работы по техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования, а также плановые ремонты зданий и сооружений, выполнены работы по проверке и наладке систем отопления зданий, утеплению и ремонту остекления.

Отдельное внимание в ходе подготовки к отопительному сезону уделяется работе с персоналом объекта: проверяется его обеспеченность соответствующей спецодеждой, спецобувью, необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также проводятся необходимые тренировки и инструктажи по теме «Действие персонала электростанции при аварийном отключении энергетического оборудования в условиях резкого снижения температуры наружного воздуха».

«Весь комплекс работ, выполненных на электростанции в преддверии отопительного сезона, свидетельствует о том, что Конаковская ГРЭС готова обеспечить надежную работу во время пиковых нагрузок и бесперебойную поставку электрической и тепловой энергии жителям Тверской области», - сообщил Илья Новожилов, директор производственного филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

Данный комплекс выполненных работ свидетельствует о том, что Конаковская ГРЭС готова обеспечить надежную работу во время пиковых нагрузок и бесперебойную поставку электрической и тепловой энергии жителям Конакова и Тверской области. По итогам проверок всех производственных филиалов ПАО «Энел Россия» компании выдан паспорт готовности к отопительному сезону.

Конаковская ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла в Тверской области. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2520 МВт, тепловая мощность - 120 Гкал*час. В состав электростанции входят 8 энергоблоков мощностью от 300 до 325 МВт.